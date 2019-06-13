«Это дискредитация госпрограммы»: Мухинское озеро на Бору высохло после благоустройства за 15 млн рублей

На Бору произошел настоящий скандал! Мухинское озеро, на благоустройство которого в 2018 году в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» было выделено 15 миллионов рублей, взяло и высохло. В среду, 12 июня, на место выезжала комиссия во главе с депутатом Госдумы Денисом Москвиным и министром энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андреем Чертковым, передает пресс-служба НРО «Единой России».

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия".

Москвин напомнил, что миллионы на благоустройство озера были выделены из федерального бюджета. Проект был неплохой, современный и ожидаемый борчанами. Однако на выходе жители получили котлован.

- Пока это дискредитация всей программы «Формирование комфортной городской среды». Должны быть порядок и четкое понимание того, что мы делаем. Мы это для людей делаем в первую очередь. А у людей есть вопросы, - подчеркнул депутат.

По словам местных жителей, во время работ водоем был сдвинут в сторону на десять метров.

- Мы не выделим вам больше федеральных денег, если вы таким образом будете сдавать объекты. Это просто невозможно, - сказал Москвин, обращаясь к главе администрации Бора Александру Киселеву.

Теперь, по словам депутата, надо как можно скорее найти варианты выхода из сложившейся ситуации.

- Самое главное - ответить на вопрос людей, когда Мухинское озеро придет в то состояние, которое мы видим на эскизах. Ответа я не получил, к сожалению, ни от главы администрации, ни от его коллег, - заявил Москвин. - Сейчас необходимо получить экспертное заключение со стороны уполномоченной организации. У администрации есть ровно неделя, чтобы выработать понятную дорожную карту по решению проблемы.

Тем временем депутат обратился в прокуратуру с просьбой разобраться в резонансной ситуации.