Медицинское учреждение участвует в номинации «Лучшая аптечная сеть»

Доступная медицина — ключевой признак развитого общества. И если получить помощь врача вам поможет государство, то лекарства зачастую приходится покупать самостоятельно. Федеральная аптечная сеть «Максавит» уже много лет помогает людям найти нужные препараты по низким ценам.

22 года назад в Нижнем Новгороде появилась первая аптека, а сегодня светящееся красное сердце знают по всей России от Красноярска до Смоленска. В 2019 году компания праздновала открытие юбилейного 500-го филиала!

Фото предоставлено аптечной сетью «Максавит»

Доступность лекарств — главная цель сотрудников аптечной сети «Максавит». Исследования регионального УФАС неоднократно подтверждали, что здесь низкие цены на ряд востребованных препаратов.*

Помочь подобрать необходимое лекарство помогут заботливые фармацевты, прошедшие строгий отбор. Обязательным условием приема на работу в компанию является не только профессионализм, но и внимание к людям.

Аптека должна находиться в шаговой доступности от дома. Именно поэтому при выборе места для открытия нового филиала компания прежде всего учитывает близость к жилым домам, остановкам и крупным транспортным развязкам.

Для удобства покупателей также предусмотрена возможность выбора препарата на официальном сайте «Максавит.рф» с выдачей заказа в ближайшей аптеке. Особенно это будет актуально для тех, кто ищет редкие лекарства или хочет сэкономить свое время. Цены на сайте всегда актуальны, а специальная бонусная программа дает возможность копить бонусы и оплачивать ими свои покупки.

Фото предоставлено аптечной сетью «Максавит»

Особого внимания заслуживает бережное отношение компании не только к своим клиентам, но и к сотрудникам. Именно поэтому HR-ассоциация ПФО недавно признала «Максавит» «Работодателем года в сфере ритейл». Компания стала победителем в номинации «Индекс карьеры» рейтинга лучших работодателей России, где аптечную сеть оценивали наравне с ведущими мобильными и нефтегазовыми корпорациями.

Фото предоставлено аптечной сетью «Максавит»

Компания участвует в благотворительных акциях, поддерживает различные мероприятия, направленные на помощь ветеранам ВОВ, тяжелобольным детям.

Фото предоставлено аптечной сетью «Максавит»

Сайт: https://maksavit.ru

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