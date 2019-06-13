2019-06-13T12:24:48+03:00
Здоровье

Современная многопрофильная клиника «Алтея»

Медицинское учреждение участвует в одной номинации
Эльвира ОСИПОВА
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Фото предоставлено клиникой «Алтея»Фото предоставлено клиникой «Алтея»
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Медицинское учреждение участвует в номинации «Клиника с оптимальным соотношением «цена-качество»

С 1997 года мы заботимся о здоровье нижегородцев – тогда мы основали одну из крупнейших аптечных сетей Нижнего Новгорода «36,7», а позже появились аптеки «Максавит». Поэтому неслучайно, отвечая на потребности наших клиентов, была создана современная многопрофильная клиника «Алтея», что в переводе означает «здоровье для всех». В этом мы видим нашу миссию – сделать качественное медицинское обслуживание доступным каждому.

Фото предоставлено клиникой «Алтея»

Фото предоставлено клиникой «Алтея»

В «Алтее» все сделано с душой. Еще на этапе ремонта была поставлена задача уйти от обстановки больничного учреждения, создать спокойную домашнюю атмосферу. Мы с нетерпением ждали заказанное в Германии оборудование, представляя, сколько доброго и полезного смогут сделать наши специалисты для каждого из вас. Мы тщательно отбирали не только врачей, но и весь персонал клиники. Ведь главное для нас – ваши ощущения, ваша уверенность в том, что здесь вы получите качественное и честное лечение.

Фото предоставлено клиникой «Алтея»

Фото предоставлено клиникой «Алтея»

Клиника «Алтея» - исключительный для нашего города проект. Мы поддерживаем высокий уровень качества медицинских услуг, внимательный сервис, каждый день работаем для того, чтобы в клинике вам было комфортно и уютно. При этом цены остаются доступными и честными. Более того, мы постоянно проводим акции и с удовольствием предоставляем скидки различным категориям граждан. А с июня 2019 года мы запустили совместную бонусную программу «Максавит» + «Алтея».

Мы дорожим каждым пациентом, благодарны вам за поддержку, ведь именно для вас мы работаем, развиваемся, стараемся привнести что-то новое, передовое в наши услуги. И сегодня мы с гордостью и благодарностью говорим: нам доверяют главное!

Контакты: 603002, Нижний Новгород, улица Долгополова, 17/38, тел. (831) 217-30-03

www.Алтея.рф

Логотип клиники «Алтея»

Логотип клиники «Алтея»

ИСТОЧНИК KP.RU

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