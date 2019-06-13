2019-06-13T12:34:13+03:00
Здоровье

Клиника психотерапии для взрослых и детей «Семейная практика»

Медицинское учреждение участвует в одной номинации
Эльвира ОСИПОВА
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Фото предоставлено клиникой «Семейная практика»Фото предоставлено клиникой «Семейная практика»
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Медицинское учреждение участвует в номинации «Лучшая психотерапевтическая клиника»

«Семейная Практика» - клиника психотерапии для взрослых и детей. Клиника располагается в центре города, в шаговой доступности от остановок городского транспорта.

В клинике принимается более 9000 пациентов, 35000 консультаций, врачи, работающие в клинике, помогают людям справиться с трудностями в разных сферах жизни уже более 20 лет.

Прием ведут врачи психотерапевты, психиатры, наркологи, неврологи, эндокринолог, гастроэнтеролог, онколог, что позволяет осуществить комплексный подход к нашим пациентам.

Фото предоставлено клиникой «Семейная практика»

Фото предоставлено клиникой «Семейная практика»

Среди специалистов клиники «Семейная Практика» - доктора высшей категории, кандидаты медицинских наук, ведут прием сотрудники кафедр Приволжского Исследовательского Медицинского Университета, все врачи и медицинские сестры профессионалы своего дела, имеют большой опыт работы.

На базе авторских методик лечения разработаны уникальные программы психотерапевтической помощи пациентам.

Клиника оснащена необходимым оборудованием, позволяющим выполнить полный комплекс психологического обследования и лечения.

Фото предоставлено клиникой «Семейная практика»

Фото предоставлено клиникой «Семейная практика»

Специализация клиники «Семейная Практика» - помогать людям справляться с различными жизненными ситуациями, осуществлять личностный рост, добиваться большего.

«Семейная Практика» единственная в регионе психотерапевтическая клиника, которая применяет метод Системной Семейной Психотерапии в лечении различной психотерапевтической и соматической патологии.

Всех пациентов ждут индивидуальный подход, забота и профессиональное решение проблем.

В клинике «Семейная Практика» открыт круглосуточный и дневной стационар с комфортабельными палатами. В стационаре Вас окружат вниманием и заботой, проведут назначенные доктором процедуры, параллельно можно провести программу омоложения организма, очищения от токсинов, получить психологическую помощь.

Клиника «Семейная Практика» - ваш доктор высшей категории.

«Семейная практика» г. Нижний Новгород улица Новая 17Б

Сайт: https://psi-praktika.ru/

Записаться на прием: 8(831) 266-03-06

ИСТОЧНИК KP.RU

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