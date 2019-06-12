Россия – Кипр 11 июня 2019: как это было
Футбольный праздник, по которому изрядно успели соскучиться нижегородцы, вернулся в столицу Приволжья – во вторник, 11 июня 2019 года, на стадионе «Нижний Новгород» провели свой четвертый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года футболисты сборной России. На этот раз их соперниками стали спортсмены из сборной Кипра.
Нынешний матч оказался не столько легок для наших футболистов, как прошлый – напомним, 8 июня в Саранске россияне сумели закатить в ворота сборной Сан-Марино аж девять голов! Киприоты оказались не так просты, и хотя футболисты сборной России буквально вцепились в мяч и большую часть игры проводили на половине поля соперника, поразить ворота удалось лишь на 38-й минуте матча. Автором долгожданного – и единственного – гола стал Алексей Ионов. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу сборной России.
«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» предлагает вспомнить, как проходил матч Россия – Кипр 11 июня 2019 года и представляет 20 самых ярких фотографий с футбольного события.
Возле сцены устроили пенную вечеринку.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Болельщики стали приходить к стадиону задолго до начала матча.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Каждый мог найти себе развлечение по вкусу.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Особым спросом пользовался аквагрим.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
На площадке перед стадионом нижегородцы могли и сами поиграть в футбол.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
На одной из трибун развернули гигантский плакат.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Болельщики составили флаг России из разноцветных модулей.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Сборная Кипра.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Сборная России.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Матч начался ровно в 21:45.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Стадион гудел, светил фонариками и пускал волну.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
На матче присутствовали более 42 тысяч болельщиков.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
С первых же минут матча киприоты буквально "вкопались" в свою штрафную площадь.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Россияне несколько раз били по воротам соперника, но судья каждый раз фиксировал положение "вне игры".Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Сборная Кипра оказалась не таким простым соперником, как Сан-Марино.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Российские фуболисты владели мячом гораздо больше, чем киприоты, но забить никак не удавалось.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Не обошлось на поле и без травм - к счастью, не самых серьезных.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Долгое время атаки россиян ни к чему не приводили.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Долгожданный гол в воротах сборной Кипра!Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU