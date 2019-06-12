Россия – Кипр 11 июня 2019: как это было

Футбольный праздник, по которому изрядно успели соскучиться нижегородцы, вернулся в столицу Приволжья – во вторник, 11 июня 2019 года, на стадионе «Нижний Новгород» провели свой четвертый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года футболисты сборной России. На этот раз их соперниками стали спортсмены из сборной Кипра.

Нынешний матч оказался не столько легок для наших футболистов, как прошлый – напомним, 8 июня в Саранске россияне сумели закатить в ворота сборной Сан-Марино аж девять голов! Киприоты оказались не так просты, и хотя футболисты сборной России буквально вцепились в мяч и большую часть игры проводили на половине поля соперника, поразить ворота удалось лишь на 38-й минуте матча. Автором долгожданного – и единственного – гола стал Алексей Ионов. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу сборной России.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» предлагает вспомнить, как проходил матч Россия – Кипр 11 июня 2019 года и представляет 20 самых ярких фотографий с футбольного события.