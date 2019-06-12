Ран Бен-Шимон: «Моя миссия - приблизить по уровню сборную Кипра к сборной России»

Несмотря на проигрыш своей команды в матче отборочного турнира Евро-2020, состоявшемся 11 июня в Нижнем Новгороде, тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон остался горд своими игроками. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам матча между Россией и Кипром.

- Как вы, наверное, все видели, игра состояла из двух разных таймов. В первом тайме удача сопутствовала нам, благодаря чему нам удалось избежать многих голов. Во втором тайме мы смогли изменить тактику, мы сделали несколько качественных замен, - напомнил Ран Бен-Шимон. - Можете мне поверить, я сидел на отличном месте на стадионе и все видел своими глазами. Я видел, какой сильный противник играет против нас. И я на самом деле горд своими игроками. Я ими горжусь, потому что это новое поколение для сборной Кипра.

Также тренер сборной Кипра отметил высокий уровень подготовки и качество стадиона в Нижнем Новгороде.

- Сегодня был отличный опыт как для нас, так и для всех жителей этого прекрасного города, - уверен Ран Бен-Шимон. - У вас замечательный стадион! И я продолжаю следовать своей цели. Моя миссия – постараться приблизить по качественному уровню сборную Кипра к сборной России.

Напомним, матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Кипра закончился со счетом 1:0 в пользу россиян. Единственный победный гол нашей сборной забил Алексей Ионов на 37-ой минуте игры.