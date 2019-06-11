Медицинское учреждение участвует в трех номинациях:

«Лучший проктологический и эндоскопический центр»

«Клиника эстетической гинекологии»

«Лучший медцентр по лазерной медицине»

Современный медицинский центр Онли Клиник является многопрофильным лечебным учреждением, здесь оказывается широкий спектр медицинских услуг.

Онли Клиник специализируется на эффективном лечении геморроя и трещин прямой кишки, а также на лечении простатита, аденомы простаты, эректильной дисфункции, преждевременного семяизвержения, всех известных кожных и инфекционных заболеваний, лабораторной и ультразвуковой диагностике.

Фото предоставлено медицинским центром «Онли Клиник»

Отдельным и приоритетным направлением Онли Клиник является отделение акушерства и гинекологии, и на его базе – отделения интимной контурной пластики.

В 2014 году Онли Клиник стала одной из первых Клиник в Нижнем Новгороде, где стали проводиться эндоскопические обследования, такие как колноскопия и ФГДС на аппарате последнего поколения Pentax I 7000.

В 2018 году в Онли Клиник было открыто операционное отделение. Жителям Нижнего Новгорода и области стали доступны такие операции на высокотехнологичном оборудовании, как гистероскопия, цистоскопия, дезартеризация, вапоризация, склерозирование, склеротерапия, эхосклеротерапия и проч.

Последними новинками Онли Клиник стало активное проведение процедур на лазерном аппарате Мейджик 3 Мах.

Наиболее востребованы в Онли Клиник стали лазерное вагинальное омоложение и лазерное лечение геморроя.

Онли Клиник предоставляет возможность беспроцентной рассрочки на необходимое лечение.

В Онли Клиник постоянно действуют скидки для льготных категорий граждан до 50 %.

В нашем процедурном кабинете всегда можно сделать все необходимые инъекции и перевязки.

При необходимости предоставляется возможность пребывания в дневном стационаре.

Осуществляется выдача больничных листов.

Существует возможность использования при хирургических манипуляциях наркоза – седации.

Фото предоставлено медицинским центром «Онли Клиник»

Мы осуществляем двойной контроль качества оказания медицинских услуг, который позволяет избегать некачественного лечения: все наши пациенты застрахованы от возможной врачебной ошибки страховой компанией.

Мы гарантируем современные методы диагностирования рака на ранних стадиях.

Онли Клиник по праву можно называть одним из лучших проктологическим медцентром Нижнего Новгорода.

Онли Клиник – это специализированный медицинский центр в области эстетической гинекологии, а именно в лечении женских проблем, связанных с интимной областью.

Новейшие лазерные технологии, активно используемые в Онли Клиник, дают возможность считать наш медицинский центр одним из передовых.

Гордость Онли Клиник – это наш врачебный состав. Большинство врачей, которые ведут прием в Онли Клиник – это врачи высшей квалификационной категории с опытом работы более 25 лет.