Станет ли Научно-образовательный центр драйвером экономического роста?

Согласно Указу Президента, в Нижегородской области будет создан Научно-образовательный центр (НОЦ). Директор ООО «ЭКОСТРАТЕГИЯ», советник ректора «Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского» по экологии Олег Полищук поделился своим видением целей НОЦ в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

- Ограничение доступа России на международные финансовые рынки, введение санкций против отдельных важных отраслей экономики обострили проблему технологического отставания гражданского сектора и замедлили экономический рост, подтолкнув к поиску компенсационных решений, - отметил Олег Полищук. – При этом, времени для поиска не очень много, отсюда и необходимость выбора такого инструментария и идей, которые гарантировано и в понятные сроки подтолкнут экономику к желаемому росту не менее чем на 3% в год. Поскольку в этом процессе важное место отводится научно-образовательным центрам, хотелось бы порассуждать о роли государства, участии науки и некоторых целевых ориентирах, используя в качестве примера нижегородский НОЦ.

Как следует из Указа Президента, определяющего национальные цели развития страны на период до 2024 года, необходимо создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.

Мы понимаем, что в Нижегородской области, в силу высокой концентрации научно-исследовательских организаций и крупных вертикально интегрированных промышленных предприятий эти кооперационные связи непрерывно существуют и развиваются с советских времен. И у меня не вызывает никаких сомнений, что эти, по факту, научно- производственные комплексы будут обеспечивать выполнение гособоронзаказа и успешно конкурировать на международных рынках. Но, отметим, что в силу понятных причин, существенный рост этих отраслей пока не прогнозируем (угрозы для них лежат в геополитической плоскости).

Так каким целям в среднесрочной и долгосрочной перспективе может послужить научно-образовательный центр, что должно стать содержательной частью его деятельности?

К целям среднесрочной перспективы, на мой взгляд, можно отнести направления в научно-исследовательской и внедренческой деятельности в отраслях, которые смогут в достаточно короткие сроки после предложения нарастить количество, добавить новые потребительские свойства, улучшить качество продуктов нацеленных на рынки дружественных стран (к слову, это добрая половина человечества). К таким отраслям, безусловно, относится сельскохозяйственное производство, в основном та его часть, которая использует чистые технологии в растениеводстве, земледелии, кормопроизводстве и животноводстве (без ядохимикатов, гормонов роста и антибиотиков).

Естественно, что достижение высоких показателей развития этого направления должно сопровождаться жесткими мерами по защите окружающей среды. И это следующее важное целеполагание: формирование полноценной отрасли экологического обеспечения техногенной деятельности промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Причем исследовательская деятельность в этой сфере, финансируемая из госбюджета, не должна ограничиваться территорией Российской Федерации. Мы просто обязаны обнаружить еще, как минимум, одну общепланетарную проблему (не менее значимую, чем парниковый эффект и озоновые дыры), предложить ее решение, используя при этом международный бюджет.

Обращаю внимание на важность понимания предмета результата - конвертируемый продукт или технология, изначально нацеленные не только на внутренний рынок, а главным образом на рынки дружественных стран (не берем в расчет создание продуктов для бюджетных нужд, это не наш случай).

Переходя к средне-долгосрочным целям, безусловно архиважна вовлеченность в исследовательскую и внедренческую деятельность в рамках проектов по созданию природоподобных технологий и конвергенции. Данные направления не являются новыми, есть заделы из прошлого. Вместе с тем, очень своевременно получают серьезную поддержку. Президент Курчатовского института спрогнозировал востребованность в недалеком будущем новых эколого-экономических стандартов жизни человечества, появление нового уклада на их основе, который окажет существенное влияние на формирующийся новый мировой порядок, вовлекая в свою орбиту сотни стран и миллиарды людей. Участие в подобных миссионерских проектах, как научным учреждениям, так и бизнесу (особенно региональному, находящемуся сегодня в крайне затруднительном положении) принесет, на мой взгляд, серьезные дивиденды.

На этих прорывных идеях и стоило бы, на мой взгляд, сконцентрировать ресурсы, выделяя финансирование под сформулированные задачи через НОЦ. Трудно спрогнозировать, сколько отпочковавшихся направлений создадут новые смыслы, но есть уверенность, что результат выведет нас на лидирующие позиции в этих сферах и обеспечит ожидаемый экономический рост.

Все сказанное - это предложение к продолжению разговора на заданную тему, может быть, более полному и конкретному.