В Нижнем Новгороде началось благоустройство скверов и пляжей

Благоустроенные парки, скверы и пляжи – все это должны получить нижегородцы по итогам реализации программы «Комфортная городская среда». В этом году в Нижнем Новгороде планируется благоустроить сразу 15 общественных пространств. На большей части из них работы начались уже 10 июня, в том числе и на территории затона им. 25-летия Октября.

- Здесь планируется сделать первый благоустроенный городской пляж, на котором будут предусмотрены и лежаки, и кабинки для переодевания, и медицинский пункт, и хороший детский городок, - отметил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов по итогам объезда. – И самое главное – сюда будет завезен полностью новый песок на весь пляж, около 12 тысяч кубометров карьерного песка. Уже к 29 июня здесь должны быть завершены все работы. Так что нижегородцы еще успеют почувствовать себя немножко в другом Нижнем Новгороде – не в городе, а в хорошей зеленой зоне.

По словам подрядчика, сейчас все работы ведутся в соответствии с графиком. А установка бетонного основания под медицинский пункт сделана даже с опережением сроков.

Для детей на этом пляже предусмотрен собственный игровой городок.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Сложности могут возникнуть только с установкой детского городка, - признался директор подрядной организации Никита Ибрагимов. – Он уже заказан, но срок его изготовления составляет 45 дней. Он идеально подходит под концепцию этого пляжа: выполнен из дерева и соответствует цветовой гамме.

Вообще в сравнении с прошлым годом работы на всех выбранных общественных территориях начались значительно раньше.

- В прошлом году первые контракты были заключены в конце июля, а последние – в сентябре, - отметил Владимир Панов. – Что касается этого года, то уже сейчас у нас подписаны 11 контрактов: часть из них уже находится в работе, по двум контракты будут вот-вот подписаны. Еще по одному объекту аукционы состоятся в ближайшую неделю. Единственный вопрос, который у нас не решен, касается парка Кулибина. Там компания, которая выиграла конкурс на разработку проекта, не получила поддержку жителей. До тех пор пока жители не поддержат все внесенные изменения на общественных слушаниях, мы не будем это реализовывать.

Этим летом здорово преобразится и территория озер Щелоковского хутора.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

КОНКРЕТНО

Какие территории благоустроят в Нижнем Новгороде в 2019 году?

Автозаводский район

• Вторая очередь сквера №1 по улице Прыгунова. Работы должны быть завершены к 1 сентября 2019 года. В проект планируется вложить 26,8 миллиона рублей.

• Игровой комплекс в парке культуры и отдыха Автозаводского района. Работы должны быть завершены к 1 сентября 2019 года. В проект планируется вложить 42,7 миллиона рублей.

Канавинский район

• Первая очередь сквера «Канавинский» по Московскому шоссе. Работы должны быть завершены к 1 сентября 2019 года. В проект планируется вложить 29,3 миллиона рублей.

Ленинский район

• Вторая очередь парка «Дубки». Контракт планируется заключить 30 июня 2019 года. Работы обойдутся в 61,1 миллиона рублей.

• Пляж на берегу затона имени 25 лет Октября. Работы должны быть завершены 29 июня 2019 года. В проект будет вложено 13,6 миллиона рублей.

Московский район

• Первая очередь бульвара «Авиастроителей» . Работы должны быть завершены к 1 сентября 2019 года. В проект будет вложено 47,9 миллиона рублей.

• Вторая очередь сквера имени Грабина. Работы планируется завершить к 1 сентября 2019 года. Сумма контракта составляет 31,5 миллиона рублей.

Нижегородский район

• Вторая очередь сквер имени 1905 года. Работы должны быть завершены в начале августа 2019 года. Сумма контракта составляет 24,5 миллиона рублей.

• Игровой комплекс парка имени Кулибина. Сейчас проект находится на стадии внесения изменений в рабочую документацию по итогам общественного обсуждения. Сумма контракта составляет 15 миллионов рублей.

• Зона отдыха на берегу Гребного канала . Работы должны быть завершены в середине июля. Сумма контракта составляет 24,5 миллиона рублей.

Приокский район

• Вторая очередь территории Щелоковского хутора. Работы должны быть завершены к 1 сентября 2019 года. Сумма контракта составляет 58,8 миллиона рублей.

• Игровой комплекс на улице Сурикова, за домами № 6 и 10.Работы должны быть завершены к 1 сентября 2019 года. Сумма контракта составляет 19,4 миллиона рублей.

Советский район

• Вторая очередь пляжных зон на «Втором озере» и на «Третьем озере» Щелоковского хутора. Все работы должны быть завершены к 1 сентября 2019 года. Сумма контракта составляет 27 миллионов рублей.

• Первая очередь парка культуры и отдыха имени Пушкина. Работы должны быть завершены к 1 сентября 2019 года. Сумма контракта составляет 39,3 миллиона рублей.

Сормовский район

• Первая очередь парка «Светлоярский». Работы должны быть завершены к 1 сентября 2019 года. Сумма контракта составляет 61,6 миллиона рублей.