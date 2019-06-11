2019-06-11T13:33:07+03:00
Общество

«Только предоплату вышлите!»: Житель Пскова продает на нижегородском Avito метеорит за 11 миллионов рублей

«Комсомолка» пообщалась с обладателем этого камня и выяснила, откуда взялась такая цена [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: AvitoФото: Avito
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31 мая на странице нижегородского Avito появилось очень интересное объявление. Некий Александр решил продать метеорит, который нашел сам. Цена впечатляет – 11 миллионов рублей. «Комсомолка» решила поинтересоваться, откуда у мужчины такой клад.

- Мы достали его из озера в Псковской области. Искали металл и вот зацепили магнитом. Решил продать, заработать, - рассказал корреспонденту Александр.

Оказалось, что сам мужчина тоже живет под Псковом. Какое отношение объявление имеет к Нижегородской области, он не знает. Мол, сайт сам такие координаты поставил.

Фото: Avito

Фото: Avito

- Но я могу и в Нижегородскую область его отправить почтой. Только предоплату мне вышлите, - торопливо сказал продавец.

Свою находку в 11 миллионов мужчина оценил сам – ни к каким экспертам не ходил, бумаги не оформлял. Говорит, итак видно, что камень ценный.

- Вы вообще такое видели когда-нибудь? Это же единственный в мире экземпляр. Подобных камней вообще не существует, там внутри железо! – продолжил расхваливать свой «метеорит» Александр.

Когда услышал о завышенной цене, сразу добавил, что покупателю будет скидка. На вопрос: «Какая?» - смело пообещал 50%. Теперь, говорит, буду ждать вашего звонка.

Фото: Avito

Фото: Avito

Услышав такое заманчивое предложение, мы решили спросить экспертное мнение.

- Фото породили огромные сомнения по поводу природы этого камня. Образование на верхней грани говорит не о прохождении плотных слоев атмосферы, также невозможно по фото определить наличие хондр. Темный цвет можно списать на естественный земной загар, который образуется при воздействии внешних факторов. Что касается железа внутри, то такое возможно и в земных породах, - рассказал "Комсомолке" заведующий научно-исследовательским отделом Нижегородского планетария Николай Лапин.

Однако Александр - обладатель камня, с ним не согласен. Он уверен, что его находка - настоящий и единственный в мире метеорит, который у него обязательно купят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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