«Анютка и Андрей, как же так?!»: В Турции насмерть сбили семейную пару из Заволжья

Поездка в теплые края для семьи Балакиных из Заволжья обернулась трагедией. 37-летняя Анна и 39-летний Андрей погибли под колесами автомобиля, когда перебегали трассу D400 в турецкой Аланье 9 июня.

Нижегородцы попали под колеса, когда переходили трассу.Фото: СОЦСЕТИ

По информации в социальных сетях, папа, мама и 15-летняя дочка Алина проживали в отеле First Class Hotel. Но в злополучный вечер родители оставили ребенка отдыхать в номере, а сами отправились на прогулку.

В тот злополучный вечер 15-летняя дочка Анны и Андрея осталась в номере отеля.Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщила сестра погибшей Юлия Траханова, в настоящее время с девочкой находятся друзья семьи, которые также отдыхали в Аланье.

- Анютка и Андрей, как же так… Мы не верим. Это сон, - написала сестра Анны на своей страничке в соцсетях. - Я ждала сегодня от тебя ответа, но ты мне так ничего и не написала. Наши роднульки. Вечная память. Запомним вас такими, как на этом фото!

Родные и близкие запомнят погибших такими, какими они изображены на этом фото.Фото: СОЦСЕТИ

Вместе с тем в школе, где учится 15-летняя Алина, организован сбор средств.

- Вчера ужасная трагедия унесла жизни родителей нашей всеми любимой Алины Балакиной. В сердцах многих это известие отозвалось глубокой болью. Все, кто желает помочь Алине, могут участвовать в сборе средств. В нашем кабинете №7 с 13 июня по 1 июля будет установлен ящик сбора денежных средств. Всем желающим оказать материальную помощь, дежурный вахтер обеспечит доступ к ящику, после чего денежные средства будут переданы лично, - говорится в сообщении.

При этом в школе уточнили, что это необязательное условие, а лишь личное желание и возможность хоть как-то помочь семье Балакиных.

Добавим, что, по предварительной информации, водитель автомобиля, сбивший насмерть семейную пару из Заволжья, задержан. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.