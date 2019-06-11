Сеть клиник «ИмиджЛаб» и «Имиджстоматология»

Медицинское учреждение участвует в трех номинациях:

«Лучшая многопрофильная клиника» – ИмиджЛаб

«Услуги в области отоларингологии» - ИмиджЛаб

«Лучшая стоматологическая клиника» – Имиджстоматология

Сеть стоматологических клиник «Имиджстоматология» - это 22 года успешной работы, стоматология для взрослых и детей.

Профессиональная гигиена полости рта, лечение кариеса, отбеливание, лазерная стоматология, имплантация, протезирование зубов, лечение с помощью брекет-систем, панорамная рентгенография, компьютерная томография серии Green. В клиниках представлены 3 (три) дентальных томографа, в том числе и с зоной сканирования 15*15 см.

Фото предоставлено сетью клиник «ИмиджЛаб» и «Имиджстоматология»

Клиника имплантации и ортопедии

Установка зубного импланта, восстановление костной ткани, постановка коронки из диоксида циркония с индивидуальным титановым или цельно-фрезерованным абатментом, постановка металлокерамической коронки. Изготовление виниров, люминиров. Протезирование зубов. Изготовление индивидуальной каппы.

Фрезерный центр

Галерея32 – собственный фрезерный центр, оснащенный CAD/CAM технологиями с использованием сканера, позволяет создать качественную индивидуальную модель для каждого пациента.

Собственная зуботехническая лаборатория – это дополнительные гарантии в имплантологии и ортопедии.

Ортодонтическая клиника

Исправление прикуса для взрослых и детей.

Установка металлических, керамических, сапфировых или комбинированных брекет-систем.

Исправление прикуса с помощью StarSmile и Invisalign

Детская стоматология

Детский стоматолог-терапевт: лечение зубов, профессиональная гигиена, обучение ребенка уходу за зубами, удаление зубов, лазерная стоматология, лечение зубов во сне.

Детский стоматолог-ортодонт: изготовление пластин для выравнивания зубов, установка брекет-систем.

Сеть стоматологических клиник «Имиджстоматология» - это 22 года успешной работы, стоматология для взрослых и детей. Фото предоставлено сетью клиник «ИмиджЛаб» и «Имиджстоматология»

Клиническая больница «ИмиджЛаб» - это современная медицина для взрослых и детей, объединенная в одном здании с комфортабельными палатами круглосуточного пребывания и высокотехнологичными операционными.

Фото предоставлено сетью клиник «ИмиджЛаб» и «Имиджстоматология»

Ежедневно в «ИмиджЛаб» ведутся приемы пациентов по направлениям:

- Клиника женского здоровья

Консультация гинеколога, планирование, ведение беременности с оформлением обменной карты и листа нетрудоспособности; женское здоровье 45+, оперативная гинекология, хирургия одного дня, гистероскопия, лечебно-диагностическая лапароскопия, генетическая диагностика, пренатальная диагностика; интимная пластика, лабиопластика; ЭКО/ИКСИ, криохранение ооцитов. Круглосуточный и дневной стационар, маммология, УЗ-диагностика, детская гинекология,

Клиника мужского здоровья

Консультация уролога, андролога, лечение воспалительных заболеваний мочеполового тракта, уротро и цистоскопия, хирургия одного дня, лабораторная диагностика, биопсия предстательной железы и яичек, амбулаторное и хирургическое лечение бесплодия, фимоза, коррекция гормонального фона, ЭКО/ИКСИ, криохранение сперматозоидов.

Клиника ЭКО

Лечение женского бесплодия. Лечение мужского бесплодия, инсеминация спермой мужа или донора, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), лазерная биопсия эмбрионов, ЭКО по ОМС, интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида (ИКСИ), криобанк, лабораторная диагностика, УЗ-диагностика.

Нахождение в круглосуточном стационаре для иногородних.

Детская клиника

Педиатр, фтизиатр, невролог, оториноларинголог, нефролог, эндокринолог, гинеколог, уролог, онколог, кардиолог, дерматолог, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог, офтальмолог, психиатр, мануальный терапевт, травматолог-ортопед, хирург, стоматолог, ортодонт, патронаж новорожденных , вакцинация, оформление медицинских справок/карт, выезд врача на дом, забор крови на дому. Операционный блок с круглосуточным стационаром, цифровой рентген, КТ-диагностика, детский хирургический стационар.

Эстетическая косметология

Уход по лицу и телу: чистки, массаж, пилинги, маски восстановительные и омолаживающие.

Инъекционная косметология: плазмолифтинг, инъекции ботулотоксинов и гиалуроновой кислоты, филлеров, мезотерапия;

Аппаратная косметология: ультразвуковой лифтинг лица и тела (ХИФУ терапия), липосакция, липофилинг (Body jet), лазерное омоложение, лазерная шлифовка рубцов, лазерная эпиляция, фотоомоложение, коррекция фигуры на уникальном аппарате, ультразвуковая чистка лица

Нитевой лифтинг: контурная пластика лица и шеи нитями Aptos.

Клиника пластической хирургии

Маммопластика, липосакция, абдоминопластика, подтяжка бедер, ягодиц; липофилинг, блефаропластика, отопластика, ринопластика, фейслифтинг.

Диагностический центр

Цифровая рентген-диагностика с проведением функциональных проб, УЗИ экспертного класса, дентальная компьютерная томография, мультиспиральная компьютерная томография с болюсным контрастированием, маммография, кардиодиагностика, кардиотокография, суточное мониторирование АД и ЭКГ, велоэргометрия, спирометрия, электроэнцефалограмма, коронарография, цистоскопия, лапароскопия, гистероскопия, кольпоскопия, гистеросальпингография, гистеросальпингосоноскопия, урография, дерматоскопия.

Поликлиника

Терапевт, кардиолог, невролог, эндокринолог, оториноларинголог, офтальмолог, гастроэнтеролог, косметолог, гинеколог, уролог, дерматовенеролог, флеболог, онколог, хирург, травматолог-ортопед, ревматолог, массаж, мануальный терапевт, иглорефлексотерапевт, физиотерапевт, УЗ-диагностика, функциональная диагностика, профосмотры, оформление медицинских справок, дневной стационар, выезд на дом, забор крови на дому.

Гастроэнтерологический центр

Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), колоноскопия качества HD с биопсией и удалением доброкачественных образований, оперативное лечение геморроя, лигирование узлов, диагностик во сне, стационар, компьютерная томография, УЗИ экспертного класса, цифровой рентген, прием гастроэнтеролога, инфекционист, проктолог, лабораторная диагностика.

Центр травматологии и ортопедии

Компьютерная томография, цифровой рентген, скорая помощь при переломах, травмах, нагноениях; наложение гипсов, PRP-терапия, внутрисуставные инъекции под контролем С-дуги, рентгена, УЗИ; изготовление ортопедических стелек, оформление листа нетрудоспособности, прием хирурга, травматолога-ортопеда, ревматолога, артроскопия, остеосинтез

Центр кардиологии

Кардиолог, электрокардиограмма, УЗИ сердца, суточное АД-мониторирование, холтеровское ЭКГ мониторирование, велоэргометр, ЭКГ с нагрузкой, КТ с контрастом, УЗИ сосудов, лабораторная диагностика, коронарография, стентирование, круглосуточный стационар, диагностика за 1 час.

Клиника оториноларингологии

Отоларинголог (ЛОР), эндоскопическая диагностика, современный ЛОР-комбайн, криотерапия, эндоскопическое удаление новообразований, диагностическая видеоэндориноскопия, лечение синуситов, пункция околоносных пазухов, внутрисуставная блокада, радиохирургическое лечение, пневмомассаж, резекция перегородки носа, эндоскопические операции в условиях круглосуточного стационара, лабораторная диагностика.

Операционный блок

5 операционных с трансляцией и конференц-связью с лучшими хирургами мира, лапароскопическая хирургия (диагностическая и лечебная). Лапароскопические операции в гинекологии, аппендектомия, холецистэктомия, оперативное лечение пупочной, паховой грыжи, грыжи передней брюшной стенки и белой линии живота. Артроскопия диагностическая или лечебная коленного и локтевого суставов, артроскопическая санация суставов. Рентген-хирургия: коронарное стентирование, селективная коронарография, флебэктомия, челюстно-лицевая хирургия.

Лабораторная диагностика

Общеклинические, биохимические исследования, иммунологические исследования, аллергодиагностика, гормональные исследования, диагностика инфекционных заболеваний, исследование мочи, исследование кала, цитологические исследования, гистологические исследования, бактериологические исследования, молекулярно - генетические исследования, цитогенетические исследования, ПЦР-диагностика, пренатальные программы.