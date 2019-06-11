ГБУЗ Нижегородской области «Клинический диагностический центр»
Медицинское учреждение участвует в двух номинациях:
«Лучшая государственная клиника»
«Услуги в области флебологии»
На сегодняшний день ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр» - это мощный многопрофильный лечебно-диагностический комплекс. На протяжении почти 30 лет центр остается ведущим учреждением оказания высококвалифицированной медицинской помощи взрослому населению.
Основные направления деятельности:
- консультации врачей-экспертов;
- широкий спектр лабораторных исследований;
- биохимические, иммунологические, гематологические, бактериологические
молекулярно-генетические, цитологические и гистологические исследования.
Высокотехнологичные инструментальные виды исследований:
- все виды эндоскопических исследований, в том числе оперативные;
- КТ и МРТ исследования;
- рентгенологические исследования;
- полный перечень ультразвуковых исследований на УЗ-сканерах экспертного класса;
- функциональные исследования (более 30 методик);
- малоинвазивные операции с использованием как лапароскопических, так и других хирургических методов, не требующих длительной госпитализации.
На сегодняшний день ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр» - это мощный многопрофильный лечебно-диагностический комплекс. Фото предоставлено Клиническим диагностическим центром.
Роль центра в здравоохранении Нижегородской области
В регионе обеспечен современный уровень медицинской диагностики.
Создана материально-техническая база для полноценного обследования населения Нижегородской области.
Эффективность использования единицы медицинского оборудования в полтора-два раза выше, чем в других ЛПУ региона.
Как значимое медицинское учреждение региона ГБУЗ НО «КДЦ» берет на себя огромную долю от общего числа исследований проводимых в Нижегородской области (по некоторым методикам до 25%).
Диагностические возможности нашего центра используют все лечебные учреждения Нижнего Новгорода и области. Фото предоставлено "Клиническим диагностическим центром".
Высокая компетентность и профессионализм наших специалистов, подкрепленные обновленной материально-технической базой центра, позволяют с высокой точностью проводить обследования и осуществлять диагностику заболеваний в любых самых сложных случаях.
Диагностические возможности нашего центра используют все лечебные учреждения Нижнего Новгорода и области, направляя к нам пациентов, которым требуется углубленное обследование и уточнение диагноза.
Отличительной особенностью диагностики в центре является постоянное внедрение новых диагностических методик. Фото предоставлено "Клиническим диагностическим центром".
Отличительной особенностью диагностики в центре является постоянное внедрение новых диагностических методик.
За последний год введены и широко применяются капилляроскопия (в области только в нашем центре), денситометрия, эндосонография, видео-ЭЭГ, соноэластография, постоянно внедряются новые лабораторные методики.
Уникальность центра в его универсальности, в тех широких возможностях, которые он предоставляет своим пациентам.
Установив высокую планку оказания медицинской помощи, центр не только удерживает ее, но и постоянно повышает уровень оказания медицинской помощи.
«Наш центр - это не только сообщество профессионалов, это мировоззрение. А мировоззрение определяет образ жизни, отношение к людям и стремление к развитию», - уверенно заявляет главный врач ГБУЗ НО «КДЦ» Ю. И. Тарасов.
Установив высокую планку оказания медицинской помощи, центр не только удерживает ее, но и постоянно повышает уровень оказания медицинской помощи. Фото предоставлено "Клиническим диагностическим центром".
603006 Нижний Новгород, ул. Решетниковская, 2
Телефоны: 8 (831) 421-09-79, 8 (831) 421-09-80, 8 (831) 421-02-04, 8 (831) 421-06-39
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