ГБУЗ Нижегородской области «Клинический диагностический центр»

Медицинское учреждение участвует в двух номинациях:

«Лучшая государственная клиника»

«Услуги в области флебологии»

На сегодняшний день ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр» - это мощный многопрофильный лечебно-диагностический комплекс. На протяжении почти 30 лет центр остается ведущим учреждением оказания высококвалифицированной медицинской помощи взрослому населению.

Основные направления деятельности:

- консультации врачей-экспертов;

- широкий спектр лабораторных исследований;

- биохимические, иммунологические, гематологические, бактериологические

молекулярно-генетические, цитологические и гистологические исследования.

Высокотехнологичные инструментальные виды исследований:

- все виды эндоскопических исследований, в том числе оперативные;

- КТ и МРТ исследования;

- рентгенологические исследования;

- полный перечень ультразвуковых исследований на УЗ-сканерах экспертного класса;

- функциональные исследования (более 30 методик);

- малоинвазивные операции с использованием как лапароскопических, так и других хирургических методов, не требующих длительной госпитализации.

На сегодняшний день ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр» - это мощный многопрофильный лечебно-диагностический комплекс. Фото предоставлено Клиническим диагностическим центром.

Роль центра в здравоохранении Нижегородской области

В регионе обеспечен современный уровень медицинской диагностики.

Создана материально-техническая база для полноценного обследования населения Нижегородской области.

Эффективность использования единицы медицинского оборудования в полтора-два раза выше, чем в других ЛПУ региона.

Как значимое медицинское учреждение региона ГБУЗ НО «КДЦ» берет на себя огромную долю от общего числа исследований проводимых в Нижегородской области (по некоторым методикам до 25%).

Диагностические возможности нашего центра используют все лечебные учреждения Нижнего Новгорода и области. Фото предоставлено "Клиническим диагностическим центром".

Высокая компетентность и профессионализм наших специалистов, подкрепленные обновленной материально-технической базой центра, позволяют с высокой точностью проводить обследования и осуществлять диагностику заболеваний в любых самых сложных случаях.

Диагностические возможности нашего центра используют все лечебные учреждения Нижнего Новгорода и области, направляя к нам пациентов, которым требуется углубленное обследование и уточнение диагноза.

Отличительной особенностью диагностики в центре является постоянное внедрение новых диагностических методик. Фото предоставлено "Клиническим диагностическим центром".

Отличительной особенностью диагностики в центре является постоянное внедрение новых диагностических методик.

За последний год введены и широко применяются капилляроскопия (в области только в нашем центре), денситометрия, эндосонография, видео-ЭЭГ, соноэластография, постоянно внедряются новые лабораторные методики.

Уникальность центра в его универсальности, в тех широких возможностях, которые он предоставляет своим пациентам.

Установив высокую планку оказания медицинской помощи, центр не только удерживает ее, но и постоянно повышает уровень оказания медицинской помощи.

«Наш центр - это не только сообщество профессионалов, это мировоззрение. А мировоззрение определяет образ жизни, отношение к людям и стремление к развитию», - уверенно заявляет главный врач ГБУЗ НО «КДЦ» Ю. И. Тарасов.

Установив высокую планку оказания медицинской помощи, центр не только удерживает ее, но и постоянно повышает уровень оказания медицинской помощи. Фото предоставлено "Клиническим диагностическим центром".

603006 Нижний Новгород, ул. Решетниковская, 2

Телефоны: 8 (831) 421-09-79, 8 (831) 421-09-80, 8 (831) 421-02-04, 8 (831) 421-06-39

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