Медицинское учреждение участвует в номинации «Лучшая детская клиника».

В составе ГБУЗ НО « Детская городская поликлиника №19 Канавинского района» имеется 3 педиатрических отделения, 2 отделения оказания медицинской помощи детям в образовательных учреждениях. Все лечебно-диагностические кабинеты полностью оснащенны оборудованием в соответствие с Порядком оказания педиатрической помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В рамках реализации приоритетного федерального проекта «Создание новой модели организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», одно из подразделений поликлиники разделено на блок условно больного и блок здорового ребенка.

В поликлинике имеются клинико-диагностическая лаборатория, рентгенологический кабинет, кабинет УЗИ, кабинет функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение, кабинет массажа

Для обследования детей в поликлинике ведут прием узкие специалисты: детский отоларинголог, офтальмолог, невролог, хирург детский, детский травматолог-ортопед, детский уролог-андролог, аллерголог – иммунолог, детский кардиолог, детский нефролог, детский гастроэнтеролог, дерматолог, детский эндокринолог, инфекционист, детский стоматолог, детский гинеколог, детский психиатр, врач по спортивной медицине, врач физиотерапевт, биолог.

Все лечебно-диагностические кабинеты полностью оснащенны оборудованием в соответствие с Порядком оказания педиатрической помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

В поликлинике имеются клинико-диагностическая лаборатория, рентгенологический кабинет, кабинет УЗИ, кабинет функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение, кабинет массажа.

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