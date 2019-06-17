2019-06-17T18:40:07+03:00
Общество

Свадьба на воздушном шаре: Знаменитый нижегородский путешественник Валентин Ефремов женился в Киргизии

Вместо привычного белого наряда невеста выбрала красное платье [видео]
Юлия ДАНЧЕНКО
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Свадьба на воздушном шаре: Знаменитый нижегородский путешественник Валентин Ефремов женился в КиргизииСвадьба на воздушном шаре: Знаменитый нижегородский путешественник Валентин Ефремов женился в КиргизииФото: СОЦСЕТИ
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Одну из самых необычных свадеб сыграл знаменитый нижегородский путешественник Валентин Ефремов. Вместо привычного ЗАГСа воздухоплаватель позвал свою возлюбленную Екатерину Ключникову на озеро Иссык-Куль в Киргизии. Еще в марте 2019 года Валентин Ефремов рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород», что готовит свадьбы на воздушном шаре. И вот, наконец, 15 июня Екатерина Ключникова написала в социальной сети радостную новость.

- Самое оригинальное бракосочетание, и оно мое! Я теперь девушка замужняя и фамилия моя Ефремова! – радовалась Екатерина.

Валентин Ефремов тоже сразу же рассказал своим подписчикам о радостной новости.

- Сегодня мы поженились в месте силы, на озере Иссык-Куль, в полете на воздушном шаре, - написал путешественник. - Девушка, которая рядом со мной уже четыре года, примчавшаяся за мной на край земли в прошлом году, сегодня стала моей законной супругой и взяла мою фамилию, Ефремова.

Для церемонии жених и невеста выбрали весьма необычные наряды. Никаких белых платьев и строгих костюмов. Валентин Ефремов и Екатерина Ключникова были одеты в традиционные костюмы киргизов.

Свадьба Валентина Ефремова.

Выбор нарядов был тоже сюрпризом. Уезжая из Нижнего Новгорода, Екатерина даже не предполагала, во что будет одета.

- Уезжая в путешествие, я купила себе диадему для украшения головы, а платье думала брать в покат, - рассказала Екатерина. - Узнав о нашей идее с женитьбой «На седьмом небе» Аким тут же предложил сделать это в национальных традициях. Идея была нами воспринята на ура, чем больше творчества, тем лучше! На следующий день нас пригласили на примерку. Из всего предложенного я сразу схватила красный, так как накануне читала, что славянские девушки всегда выходили замуж в красном, традиционный цвет радости на Руси. (Красный уголок, красна девица, красно солнышко). Тем более, что новый образ рыжеволосой бестии, подобранный стилистами "Модного приговора", как нельзя лучше вписывается в красный наряд!

От души поздравляем молодоженов Валентина и Екатерину Ефремовых!

ИСТОЧНИК KP.RU

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