«Пожить не успел и уже в могилу»: 14-летний хоккеист получил удар током в 110 тысяч Вольт, делая селфи на опоре ЛЭП
Желание сделать экстремальное селфи обернулось трагедией в Нижегородской области. 14-летний Богдан решил сфотографироваться на опоре линий электропередач и получил мощнейший удар током.
«Упал с 15 метров»
11 июня подросток вместе со своими друзьями отправился кататься на велосипедах загород. Компания жила в Первомайске. Во время прогулки Богдан и полез на опору ЛЭП, чтобы сделать селфи.
- Встав во весь рост мальчик, попал в электрическое поле, получил поражение переменным током напряжением около 110 тысяч Вольт, после чего упал с высоты около 15 метров на землю, - рассказали в следственном комитете.
Богдана доставили в больницу с тяжелыми травмами, однако спасти его не удалось: сердце мальчика остановилось через несколько часов после трагедии.
В обстоятельствах случившегося разбираются следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
«В наше время не было тупых селфи»
Пост в память о Богдане, опубликованный в социальных сетях, вызвал резонанс.
- Они сами беречься не желают ! Что, кто-то гнал насильно на эту опору? Или родители не говорили, что это опасно? Хайп, лайки... Вот и ловите, - высказалась в комментариях Далида Х.
Один из нижегородцев даже назвал селфи «новой религией». В гибели мальчика сразу же обвинили погоню за современной модой на снимки.
- Вот не было инета в моем детстве и тупых селфи... А сейчас все помешались уже на этой "славе" интернетовской... Как жаль мальчика и родителей, - написала Ксения К.
- Слушайте, в моем детстве-юности тоже не было ни селфи, ни телефонов мобильных, но в деревне парня хоронили , который так же залез на поезд и привет! Мне кажется они всегда будут там лазить, сколько не говори об опасности, - рассудила Анастасия М.
«Никогда не забудем»
Пока незнакомые люди пытались обвинить в произошедшем современные технологии, в группе первомайского хоккейного клуба «Темп», за который играл подросток, друзья и знакомые Богдана вспоминали о нем лишь хорошее.
Богдан играл за первомайский ХК "Темп"Фото: СОЦСЕТИ
- Как я тебя люблю ,любила и буду любить.Я не верю во все происходящее. Что ты ко мне больше никогда не зайдешь на работу и никогда не развеселишь, - написала Ольга Б.
- Никогда не забудем тебя, - добавила Лера Ш.
- Навсегда в нашем сердце! Ты никогда никого в беде не бросал! Земля тебе пухом, брат, - обратился к погибшему мальчику Владимир М.
Свое 14-летие Богдан отмечал за две недели до трагедии. Он даже
ИСТОЧНИК KP.RU