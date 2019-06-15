2019-06-15T10:11:57+03:00
Происшествия

«Пожить не успел и уже в могилу»: 14-летний хоккеист получил удар током в 110 тысяч Вольт, делая селфи на опоре ЛЭП

Обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи [фото]
Юлия ИСАЕВА
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За две недели до трагедии мальчику исполнилось 14 летЗа две недели до трагедии мальчику исполнилось 14 летФото: СОЦСЕТИ
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Желание сделать экстремальное селфи обернулось трагедией в Нижегородской области. 14-летний Богдан решил сфотографироваться на опоре линий электропередач и получил мощнейший удар током.

«Упал с 15 метров»

11 июня подросток вместе со своими друзьями отправился кататься на велосипедах загород. Компания жила в Первомайске. Во время прогулки Богдан и полез на опору ЛЭП, чтобы сделать селфи.

- Встав во весь рост мальчик, попал в электрическое поле, получил поражение переменным током напряжением около 110 тысяч Вольт, после чего упал с высоты около 15 метров на землю, - рассказали в следственном комитете.

Богдана доставили в больницу с тяжелыми травмами, однако спасти его не удалось: сердце мальчика остановилось через несколько часов после трагедии.

В обстоятельствах случившегося разбираются следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В наше время не было тупых селфи»

Пост в память о Богдане, опубликованный в социальных сетях, вызвал резонанс.

- Они сами беречься не желают ! Что, кто-то гнал насильно на эту опору? Или родители не говорили, что это опасно? Хайп, лайки... Вот и ловите, - высказалась в комментариях Далида Х.

Один из нижегородцев даже назвал селфи «новой религией». В гибели мальчика сразу же обвинили погоню за современной модой на снимки.

- Вот не было инета в моем детстве и тупых селфи... А сейчас все помешались уже на этой "славе" интернетовской... Как жаль мальчика и родителей, - написала Ксения К.

- Слушайте, в моем детстве-юности тоже не было ни селфи, ни телефонов мобильных, но в деревне парня хоронили , который так же залез на поезд и привет! Мне кажется они всегда будут там лазить, сколько не говори об опасности, - рассудила Анастасия М.

«Никогда не забудем»

Пока незнакомые люди пытались обвинить в произошедшем современные технологии, в группе первомайского хоккейного клуба «Темп», за который играл подросток, друзья и знакомые Богдана вспоминали о нем лишь хорошее.

Богдан играл за первомайский ХК "Темп" Фото: СОЦСЕТИ

Богдан играл за первомайский ХК "Темп"Фото: СОЦСЕТИ

- Как я тебя люблю ,любила и буду любить.Я не верю во все происходящее. Что ты ко мне больше никогда не зайдешь на работу и никогда не развеселишь, - написала Ольга Б.

- Никогда не забудем тебя, - добавила Лера Ш.

- Навсегда в нашем сердце! Ты никогда никого в беде не бросал! Земля тебе пухом, брат, - обратился к погибшему мальчику Владимир М.

Свое 14-летие Богдан отмечал за две недели до трагедии. Он даже

ИСТОЧНИК KP.RU

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