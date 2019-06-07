Алла Игошина: «Жизнь внутри библиотеки только набирает обороты, она кипит»

- Скажите честно, какое место библиотека занимает сегодня в жизни людей? И есть ли шанс вернуть утерянные позиции, которые были несколько лет назад?

- К сожалению, в обществе сложилось мнение, что библиотеки умирают. Мы не понимаем, откуда это идет, и кто это придумал. Это говорят те, кто последние 10 лет не ходят в библиотеку. На самом деле это настолько живой организм. Жизнь внутри библиотеки только набирает обороты, она кипит. Я бы сказала, что это культурный центр. Информационная функция сейчас главная, но мы вобрали в себя очень много другой деятельности, и это позволило увеличить количество посетителей. У нас очень много интеллектуального досуга, проводятся лекции.

- Кто их посещает?

- Вы знаете, это совершенно разные люди. Средний возраст – лет 45-50. Молодежь вся в гаджетах, но, тем не менее, они тоже ходят к нам. Мы пытаемся привлечь новыми направлениями работы, которых еще не было. Например, в центральной районной библиотеке на Сортировке – одной из лучших – есть единственный в Нижнем Новгороде 3D-принтер, есть молодежный зал, там занимаются и профориентацией со старшеклассниками. Хотим осенью запустить курс по 3D-моделированию, идет набор. У нас там целая жизнь!

- Во многих странах мира библиотеки испытывают такое же давление со стороны современных технологий. Но сейчас они перерождаются: это публичность, открытость, открытие галерей. Это уже место интеллектуального отдыха. Вы пытаетесь сделать также, но понятно, что есть ограничения. Государство сегодня обращает внимание на библиотеки?

- Сегодня появился национальный проект «Культура». И там впервые библиотеки возвели в ранг национальных интересов и приоритетов. Это уже о многом говорит. В ближайшие пять лет по всей России будут отремонтированы 660 библиотек, созданы новые, модельные библиотеки. Мы об этом мечтаем, можем подавать заявки. Но есть ряд очень существенных ограничений: должно быть софинансирование из местного бюджета. Прежде, чем попасть в нацпроект, нужно, например, отремонтировать библиотеку на деньги муниципалитета. У нас сейчас крайне недостаточно денег на это.

- Внимание детей к бумаге сегодня утеряно. Тем не менее, дети к вам приходят. И, если говорить о том, что новое поколение стало другим, то каким, если убрать другой формат коммуникаций? Как старшее поколение пытается достучаться до школьников?

- Мы зовем к нам работать молодых, потому что нам как раз нужны кадры, которые будут общаться со сверстниками. Люди старшего поколения остаются, потому что могут общаться с любым возрастом. Уходят назидательный тон, закрытое пространство. В первую очередь, мы работаем для людей: проводим тренинги, переучиваем сотрудников. Но есть часть библиотекарей, которые никак не могут смириться с тем, что в библиотеках можно петь и плясать. Таким людям мы находим работу, которая устроит и их, и нас.

- Что сейчас берут читать люди?

- В первую очередь, они идут за новинками. Мы регулярно пополняем фонд. Не понимаю, кто придумал, что сейчас не читают. Еще как читают. Иногда даже выстраивается очередь. Приходят за новыми книгами: им интересны современные авторы. Классики не забыты, библиотекари всегда подогревают интерес. К тому же помогают экранизации, их сейчас много.