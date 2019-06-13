100-метровый флаг России пронесли по Большой Покровской в Нижнем Новгороде

12 июня в рамках празднования Дня России в Нижнем Новгороде прошли третий Всероссийский фестиваль национальных культур «Дружба народов» и Всероссийский фестиваль духовых оркестров «По главной улице с оркестром...». Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, центральным событием стало шествие по Большой Покровской улице со 100-метровым флагом нашей страны.

100-метровый флаг России пронесли по Большой ПокровскойФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Триколор несли около тысячи участников фестивалей. Они прошли от стадиона «Динамо» до площади Минина и Пожарского. В шествии участвовали национальные коллективы и духовые оркестры из 17 районов Нижегородской области и семи регионов ПФО (республики Марий Эл, Мордовия, Башкортостан, Чувашия, а также Оренбургская область, Пермь и Киров).

Завершилось шествие дефиле духовых оркестров. У главной сцены на площади Минина и Пожарского сводный духовой оркестр исполнил гимн Российской Федерации.

В шествии приняли участие около тысячи человекФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- День России - один из важнейших государственных праздников, когда мы вспоминаем ключевые вехи в истории страны и гордимся своими героями. В этом году акцент при праздновании в Нижнем Новгороде сделан именно на историко-культурной составляющей. Надеюсь, что нижегородцы и гости города смогут ощутить дыхание времени на главных площадках. Грядущий юбилей города - лучший повод как можно лучше узнать свою малую родину, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.