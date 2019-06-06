«Пушкинская свадьба» состоялась в Нижнем Новгороде

Необычная свадьба прошла днем в четверг в Нижегородском Доме бракосочетания – молодоженов поздравил с этим важным событием сам Александр Сергеевич Пушкин. Дело в том, что 6 июня 2019 года отмечается 220 лет со дня рождения великого русского поэта, и Нижегородский Дом бракосочетания приготовил сюрприз для молодоженов, желающих зарегистрировать свой брак в этот памятный день, сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе регионального правительства.

Свадебная церемония прошла в духе пушкинской эпохи, а гостей праздника встречал ведущий в образе великого поэта. Влюбленные обменялись кольцами в уютном сквере Дома бракосочетания и послушали стихи Пушкина.

«Пушкинская свадьба» состоялась в Нижнем НовгородеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин тоже поздравил нижегородцев с днем рождения «солнца русской поэзии»:

- Творчество Александра Сергеевича Пушкина стало важнейшей частью нашего национального кода, строчки его произведений сопровождают нас в течение всей жизни, начиная с самого раннего детства. Его поэзия понятна каждому, но в то же время наполнена глубоким смыслом, который открывается при каждом новом прочтении. Для Нижегородской области имя Пушкина имеет особое значение. Большое Болдино навсегда вошло в историю как место великого вдохновения, давшее нам столько прекрасных произведений. «Болдинская осень» - удивительное явление в мировой литературе и сегодня привлекающее внимание исследователей и туристов. Уверен, что каждый человек, говорящий на русском языке, должен хотя бы раз в жизни побывать в Большом Болдине и ощутить эту атмосферу!