2019-06-06T17:32:18+03:00
Общество

«Пушкинская свадьба» состоялась в Нижнем Новгороде

Молодоженов поздравлял ведущий в образе великого поэта
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
«Пушкинская свадьба» состоялась в Нижнем Новгороде«Пушкинская свадьба» состоялась в Нижнем НовгородеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

Необычная свадьба прошла днем в четверг в Нижегородском Доме бракосочетания – молодоженов поздравил с этим важным событием сам Александр Сергеевич Пушкин. Дело в том, что 6 июня 2019 года отмечается 220 лет со дня рождения великого русского поэта, и Нижегородский Дом бракосочетания приготовил сюрприз для молодоженов, желающих зарегистрировать свой брак в этот памятный день, сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе регионального правительства.

Свадебная церемония прошла в духе пушкинской эпохи, а гостей праздника встречал ведущий в образе великого поэта. Влюбленные обменялись кольцами в уютном сквере Дома бракосочетания и послушали стихи Пушкина.

«Пушкинская свадьба» состоялась в Нижнем Новгороде Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Пушкинская свадьба» состоялась в Нижнем НовгородеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин тоже поздравил нижегородцев с днем рождения «солнца русской поэзии»:

- Творчество Александра Сергеевича Пушкина стало важнейшей частью нашего национального кода, строчки его произведений сопровождают нас в течение всей жизни, начиная с самого раннего детства. Его поэзия понятна каждому, но в то же время наполнена глубоким смыслом, который открывается при каждом новом прочтении. Для Нижегородской области имя Пушкина имеет особое значение. Большое Болдино навсегда вошло в историю как место великого вдохновения, давшее нам столько прекрасных произведений. «Болдинская осень» - удивительное явление в мировой литературе и сегодня привлекающее внимание исследователей и туристов. Уверен, что каждый человек, говорящий на русском языке, должен хотя бы раз в жизни побывать в Большом Болдине и ощутить эту атмосферу!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пенсионер выпал из окна больницы в Шахунье
Водитель иномарки сбил трех третьеклассниц на велосипедах в Нижнем Новгороде
Нижегородская область поделится с Якутией опытом проекта «Команда Правительства»
С 8 июня изменится схема движения на съезде с Канавинского моста
14-летняя девочка пропала ночью в Кстовском районе
Нижегородцы смогут покупать новые книги со скидками за сдачу вторсырья
Движение транспорта временно ограничат у стадиона «Нижний Новгород» 11 и 12 июня
Глеб Никитин: «Фан-зона будет организована на Нижневолжской набережной в день матча “Россия - Кипр”»
Марина Кочеткова возглавила МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода»
Дмитрий Кобылкин и Глеб Никитин дали старт покраске резного наличника нижегородского выявленного ОКН
Ремонт Мызинского моста завершится на 11 дней раньше срока
Почти 350 дворов будут благоустроены в Нижегородской области в 2019 году
Дмитрий Черышев продолжит тренировать ФК «Нижний Новгород» в новом сезоне
Участники «Театрального Приволжья» выступили на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт»
В Нижегородской области завершается подготовка к переходу на эскроу-счета для защиты будущих дольщиков
Суд закрыл кафе-бар «Арго» на три месяца из-за антисанитарии
Подрядчика на строительство обхода Балахны выберут в 2020 году