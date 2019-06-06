День России в Нижнем Новгороде 12 июня 2019 года: авиашоу, джазовый фестиваль и концерт Полины Гагариной

В День России, отмечаемый 12 июня, нижегородцев ждет обширная развлекательная программа (0+) на нескольких площадках областного центра.

Так, на Большой Покровской пройдет праздничное шествие духовых оркестров. На Нижневолжской набережной будет создано восемь площадок, посвященных предстоящему 800-летию Нижнего Новгорода. Там же жители и гости города увидят авиашоу с участием парашютистов.

Кроме того, в здании бывшей швейной фабрики «Маяк» состоится джазовый фестиваль. А на площади Минина и Пожарского откроют стелу «800 до 800». Часы будут вести обратный отсчет дней, оставшихся до юбилея Нижнего Новгорода.

- Символично, что именно в День России мы начнем отсчет до кульминации юбилея, - подчеркнул губернатор Глеб Никитин. - Хочется, чтобы атмосфера праздника была как можно более теплой и объединяющей. Гуляя в этот день по городу, можно будет и лучше узнать его историю, начиная с древнейших времен.

Под занавес Дня России в Нижнем Новгороде состоятся выступления Доминика Джокера и Ирины Дубцовой, концерт Полины Гагариной, 3D-мэппинг шоу и салют.

Программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде

Площадь Минина и Пожарского. Главная сцена

14.00 - 15.00 Фестиваль детского творчества «Детское время». Выступление участников «Голос. Дети»

15.00 - 19.00 Фестиваль духовых оркестров и национальных коллективов

19.00 - 20.10 Молодежная программа «Будущее России зависит от нас». Выступление битбоксера Вахтанга

20.10 - 21.00 Выступление Доминика Джокера

21.00 - 21.48 Выступление Ирины Дубцовой

21.48 - 22.00 Торжественное открытие стелы «800 на 800»

22.00 - 22.50 Концерт Полины Гагариной

22.50 - 23.00 3D-мэппинг шоу

23.00 - 23.10 салют

Площадь Минина и Пожарского. Интерактивные площадки

14.00 - 19.00 Игровая площадка для всей семьи «Мы живем в России». Вышивание 25-метрового полотна с национальными орнаментами. Аттракционы для детей и взрослых

Большая Покровская улица

14.00-15.00 Шествие духовых оркестров из регионов ПФО

Театральная площадь

14.00 - 15.00 Анимационная программа для детей от «Детского радио», дискотека, игры, розыгрыши призов

15.00 - 16.00 Праздничная программа Нижегородского оркестра русских народных инструментов

16.00 - 19.00 Фестиваль молодых талантов «Симфония Нижнего»

19.00 - 21.30 Танцевальная программа «Энергичный Нижний» от радио ENERGY. Конкурсы, призы, танцевальный флешмоб

Нижегородский Кремль

17.00 - 20.00 Программа «За кремлевской стеной». Фотозоны, лучный тир, мастер-класс по гончарному мастерству, фолк-концерт около Зачатской башни

Здание бывшей фабрики «Маяк»

16.00 - 22.00 Фестиваль джазовой музыки

Нижневолжская набережная

16.00 - 22.00 Мероприятие «800 до 800». Восемь локаций, олицетворяющих одно из столетий Нижнего Новгорода. Арт-объекты, театрализованные представления

16.00 - 16.30 Авиашоу