2019-06-05T18:33:04+03:00
Общество

Парки и гостиничный комплекс: Как будет выглядеть набережная Оки после благоустройства

Сейчас концепция находится на стадии согласования [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Как будет выглядеть набережная Оки после благоустройства. ФОТО: АО "Черниговская набережная"Как будет выглядеть набережная Оки после благоустройства. ФОТО: АО "Черниговская набережная"
Изменить размер текста:

В сфере благоустройства Нижнего Новгорода наконец-то наметились положительные изменения. В прошлом году город избавился от пресловутого синего забора и обрел долгожданную Нижневолжскую набережную, а в этом - заговорили о восстановлении еще одной набережной, Окской.

- Заявку на развитие Черниговской улицы от Канавинского моста до метромоста на заседание совета по земельным и имущественным отношениям представило ОАО «НКХП-Девелопмент», - сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области. - По словам представителей инвестора, данный проект будет включать в себя жилые помещения, гостиницы и деловые центры. Реализовать его планируется за пять лет. Общий объем финансирования должен составить больше девяти миллиардов рублей.

Примерно столько же планируется вложить в развитие и второй части Черниговской улицы - от метромоста до Молитовского моста.

- Основным инвестором по данному проекту выступит АО «Новакард», - сообщили в региональном министерстве имущественных и земельных отношений. - В рамках этого проекта планируется построить новые и отреставрировать уже имеющиеся на данной территории жилые дома. Также в планах благоустройство набережной Оки. Будет дана вторая жизнь и Куйбышевской водонапорной станции.

Сейчас концепция находится на стадии согласования. ФОТО: АО "Черниговская набережная".

Сейчас концепция находится на стадии согласования. ФОТО: АО "Черниговская набережная".

Сейчас концепция развития этой территории находится на стадии согласования с городскими и областными властями.

- В данной архитектурной концепции большое внимание уделяется именно общественной функции - восстановлению набережной Оки и развитию дорожной сети, - сообщили «Комсомолке» в АО «Черниговская набережная». - Ставка будет сделана на smart-девелопмент, который подразумевает создание зоны отдыха и притяжения горожан, где акцент будет сделан на культурную и спортивную функции.

В общей сложности в этот проект планируется вложить около девяти миллиардов рублей. На сегодняшний день от нескольких инвесторов уже привлечено около 3,5 миллиарда рублей. Остальные средства будут привлечены по программам проектного финансирования и кредитам.

- Реализовывать этот проект планируется поэтапно. В рамках первого из них будет благоустроена набережная и обустроена парковая зона, - сообщили в АО «Черниговская набережная». - Также на этом этапе должен быть построен гостиничный комплекс, медицинский центр, офисные помещения и жилые дома. Кроме того, будет проработана возможность создания выставочных пространств и реконструкции почти утраченного культурного объекта - водонапорной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«У меня нет претензий к режиссеру»: Темнокожий ликвидатор аварии на ЧАЭС рассказал о своем отношении к сериалу «Чернобыль»
Игорь Хиряк, ставший героем Интернета после скандала с британской сценаристкой, поделился с «КП», как сложилась его жизнь после катастрофы под Припятью
Новости 24
Марина Кочеткова возглавила МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода»
Дмитрий Кобылкин и Глеб Никитин дали старт покраске резного наличника нижегородского выявленного ОКН
Ремонт Мызинского моста завершится на 11 дней раньше срока
Почти 350 дворов будут благоустроены в Нижегородской области в 2019 году
Дмитрий Черышев продолжит тренировать ФК «Нижний Новгород» в новом сезоне
Участники «Театрального Приволжья» выступили на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт»
В Нижегородской области завершается подготовка к переходу на эскроу-счета для защиты будущих дольщиков
Суд закрыл кафе-бар «Арго» на три месяца из-за антисанитарии
Подрядчика на строительство обхода Балахны выберут в 2020 году
Три бани сгорели в Нижегородской области за сутки
Фестиваль «Ботаника» переедет в Александровский сад и станет бесплатным
Следователи проводят проверку по факту отказа деревни «Новинки» от размещения детей с ВИЧ
Новую схему движения на автостанции «Щербинки» представили нижегородцам
Пострадавшие при взрыве на заводе в Дзержинске получат 150 тысяч рублей компенсации
18-летнего нижегородца осудят за убийство прохожего из-за пачки сигарет
Руководство ГосНИИ «Кристалл» впервые прокомментировало ЧП, произошедшее на заводе 1 июня
120 домов остались без горячей воды из-за повреждения теплосетей в центре Нижнего Новгорода
Грозы, ливни и град ожидаются в Нижегородской области 3 июня
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства ЧП в Дзержинске
Два дома останутся без электричества в Нижнем Новгороде 3 июня
Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии в Навашине, где погиб грудничок
Администрация Дзержинска: Поврежденные взрывом школы восстановят к ЕГЭ
Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей материальной помощи
Пожар на заводе «Кристалл» ликвидирован
«Единая Россия» объявила сбор средств для пострадавших от ЧП в Дзержинске
«Умные» остановки начали устанавливать в Нижнем Новгороде
При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек
Движение транспорта возле одного из домов по улице Краснозвездной ограничат на две недели
Нижний Новгород и китайский город Хэфэй стали побратимами