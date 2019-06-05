Парки и гостиничный комплекс: Как будет выглядеть набережная Оки после благоустройства

В сфере благоустройства Нижнего Новгорода наконец-то наметились положительные изменения. В прошлом году город избавился от пресловутого синего забора и обрел долгожданную Нижневолжскую набережную, а в этом - заговорили о восстановлении еще одной набережной, Окской.

- Заявку на развитие Черниговской улицы от Канавинского моста до метромоста на заседание совета по земельным и имущественным отношениям представило ОАО «НКХП-Девелопмент», - сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области. - По словам представителей инвестора, данный проект будет включать в себя жилые помещения, гостиницы и деловые центры. Реализовать его планируется за пять лет. Общий объем финансирования должен составить больше девяти миллиардов рублей.

Примерно столько же планируется вложить в развитие и второй части Черниговской улицы - от метромоста до Молитовского моста.

- Основным инвестором по данному проекту выступит АО «Новакард», - сообщили в региональном министерстве имущественных и земельных отношений. - В рамках этого проекта планируется построить новые и отреставрировать уже имеющиеся на данной территории жилые дома. Также в планах благоустройство набережной Оки. Будет дана вторая жизнь и Куйбышевской водонапорной станции.

Сейчас концепция находится на стадии согласования. ФОТО: АО "Черниговская набережная".

Сейчас концепция развития этой территории находится на стадии согласования с городскими и областными властями.

- В данной архитектурной концепции большое внимание уделяется именно общественной функции - восстановлению набережной Оки и развитию дорожной сети, - сообщили «Комсомолке» в АО «Черниговская набережная». - Ставка будет сделана на smart-девелопмент, который подразумевает создание зоны отдыха и притяжения горожан, где акцент будет сделан на культурную и спортивную функции.

В общей сложности в этот проект планируется вложить около девяти миллиардов рублей. На сегодняшний день от нескольких инвесторов уже привлечено около 3,5 миллиарда рублей. Остальные средства будут привлечены по программам проектного финансирования и кредитам.

- Реализовывать этот проект планируется поэтапно. В рамках первого из них будет благоустроена набережная и обустроена парковая зона, - сообщили в АО «Черниговская набережная». - Также на этом этапе должен быть построен гостиничный комплекс, медицинский центр, офисные помещения и жилые дома. Кроме того, будет проработана возможность создания выставочных пространств и реконструкции почти утраченного культурного объекта - водонапорной станции.