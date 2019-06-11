Медицинский центр «Эсперт»

Медицинское учреждение участвует в трех номинациях:

«Лучшая многопрофильная клиника»

«Лучший специализированный центр по оформлению медицинских справок и проведению профосмотров»

«Лучший медицинский центр, проводящий генетические анализы»

«Эксперт» сегодня – это медицинские центры, которые расположены в 3-х городах России: 3 филиала в Нижнем Новгороде, Дзержинске и 2 филиала в Самаре.

Специалисты наших медицинских центров осуществляют полный комплекс медицинских услуг для всех слоев населения. На протяжении 10 лет мы завоевывали доверие пациентов профессиональной диагностикой у ведущих специалистов, качественным обслуживанием и доступными ценами.

В медицинских центрах «Эксперт» Вы всегда можете срочно оформить медицинскую справку, пройти полный медицинский осмотр, сдать более 3500 видов анализов и получить грамотную консультацию врачей.

Благодаря современному и высокоточному оборудованию, собственной лаборатории и опытным специалистам наши пациенты могут рассчитывать на максимально точные результаты в короткие сроки.

В медицинских центрах «Эксперт» Вы всегда можете срочно оформить медицинскую справку, пройти полный медицинский осмотр, сдать более 3500 видов анализов и получить грамотную консультацию врачей.

Все выдаваемые справки и медицинские книжки оформляются в строгом соответствии с законодательством Минздрава РФ и законами РФ. Оформление медицинской справки займет 30-40 минут!

Мы оформляем медицинские справки:

- для ГИБДД (ГАИ),

- на оружие,

- для управления маломерными судами,

- на работу,

- в институт,

- для бассейна,

- для госслужбы,

- права на водную технику,

- личная санитарная книжка,

- профосмотры и медосмотры.

- медкнижки для моряков и водников,

- для усыновления,

- для оформления кредита,

- для получения путевки,

- санаторно - курортная карта и другие.

За годы работы мы расширили список оказываемых услуг, в наших центрах свой прием ведут специалисты узкого профиля (гематолог, эндокринолог, маммолог-онколог и другие) с возможностью полной диагностики организма

За годы работы мы расширили список оказываемых услуг, в наших центрах свой прием ведут специалисты узкого профиля (гематолог, эндокринолог, маммолог-онколог и другие) с возможностью полной диагностики организма (УЗИ, маммография, рентген, ЭКГ, ЭЭГ, ФЛГ) на новом и высокоточном оборудовании.

В собственной современной лаборатории мы проводим большой спектр лабораторных исследований (генетические, гормональные, иммунологические и другие).

Для наших постоянных клиентов продумана и внедрена система лояльности: с каждой потраченной суммы мы возвращаем 20% на бонусный счет, ими можно оплатить услуги наших центров.

«Эксперт» осуществляет полный комплекс медицинских услуг как физическим, так и юридическим лицам. Обслуживание проводится официально, с заключением соответствующих договоров.