Медицинский центр «Эсперт»
Медицинское учреждение участвует в трех номинациях:
«Лучшая многопрофильная клиника»
«Лучший специализированный центр по оформлению медицинских справок и проведению профосмотров»
«Лучший медицинский центр, проводящий генетические анализы»
«Эксперт» сегодня – это медицинские центры, которые расположены в 3-х городах России: 3 филиала в Нижнем Новгороде, Дзержинске и 2 филиала в Самаре.
Специалисты наших медицинских центров осуществляют полный комплекс медицинских услуг для всех слоев населения. На протяжении 10 лет мы завоевывали доверие пациентов профессиональной диагностикой у ведущих специалистов, качественным обслуживанием и доступными ценами.
В медицинских центрах «Эксперт» Вы всегда можете срочно оформить медицинскую справку, пройти полный медицинский осмотр, сдать более 3500 видов анализов и получить грамотную консультацию врачей.
Благодаря современному и высокоточному оборудованию, собственной лаборатории и опытным специалистам наши пациенты могут рассчитывать на максимально точные результаты в короткие сроки.
В медицинских центрах «Эксперт» Вы всегда можете срочно оформить медицинскую справку, пройти полный медицинский осмотр, сдать более 3500 видов анализов и получить грамотную консультацию врачей.
Все выдаваемые справки и медицинские книжки оформляются в строгом соответствии с законодательством Минздрава РФ и законами РФ. Оформление медицинской справки займет 30-40 минут!
Мы оформляем медицинские справки:
- для ГИБДД (ГАИ),
- на оружие,
- для управления маломерными судами,
- на работу,
- в институт,
- для бассейна,
- для госслужбы,
- права на водную технику,
- личная санитарная книжка,
- профосмотры и медосмотры.
- медкнижки для моряков и водников,
- для усыновления,
- для оформления кредита,
- для получения путевки,
- санаторно - курортная карта и другие.
За годы работы мы расширили список оказываемых услуг, в наших центрах свой прием ведут специалисты узкого профиля (гематолог, эндокринолог, маммолог-онколог и другие) с возможностью полной диагностики организма
За годы работы мы расширили список оказываемых услуг, в наших центрах свой прием ведут специалисты узкого профиля (гематолог, эндокринолог, маммолог-онколог и другие) с возможностью полной диагностики организма (УЗИ, маммография, рентген, ЭКГ, ЭЭГ, ФЛГ) на новом и высокоточном оборудовании.
В собственной современной лаборатории мы проводим большой спектр лабораторных исследований (генетические, гормональные, иммунологические и другие).
Для наших постоянных клиентов продумана и внедрена система лояльности: с каждой потраченной суммы мы возвращаем 20% на бонусный счет, ими можно оплатить услуги наших центров.
«Эксперт» осуществляет полный комплекс медицинских услуг как физическим, так и юридическим лицам. Обслуживание проводится официально, с заключением соответствующих договоров.
ИСТОЧНИК KP.RU