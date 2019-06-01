Причина взрыва в Дзержинске: нарушение технологического процесса

Стала известна предварительная версия, что стало причиной страшных взрывов, произошедших на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области днем в субботу, 1 июня 2019 года. Напомним, около 12 часов дня в Дзержинске прогремели мощные взрывы, от которых во многих домах вылетели стекла. По последним данным, таких взрывов было три.

По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщил источник в экстренных службах.

На данный момент известно о том, что пострадали четыре человека – они госпитализированы с осколочными ранениями.

Напомним, за последние пару лет это уже далеко не первое ЧП в Дзержинске. Так, 31 августа 2018 года на заводе имени Свердлова в результате взрыва погибли пять человек. Еще один взрыв произошел на заводе "Кристалл" совсем недавно - 4 апреля 2019 года, и полностью разрушил целый цех.