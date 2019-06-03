2019-06-03T18:19:59+03:00
Происшествия

Пьяный нижегородец упал с метромоста и выжил

28-летний мужчина смог самостоятельно доплыть до острова и дождаться помощи спасателей
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Пьяный нижегородец упал с метромоста и выжилПьяный нижегородец упал с метромоста и выжилФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА
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Пьяному море по колено – эту поговорку 28-летний нижегородец доказал на собственном опыте. Воскресным вечером молодой мужчина свалился с метромоста прямо в реку. Другой бы, наверное, утонул, но наш герой решил бороться за жизнь до последнего. Мигом протрезвев в прохладной воде, он быстро смог сориентироваться и доплыл до острова, где и дожидался помощи спасателей.

- Сообщение о происшествии поступило спасателям в воскресенье, 2 июня 2019 года, в 22:35. На место выехали сотрудники аварийно-спасательного отряда «Управление ГОЧС Нижнего Новгорода». Они доставили пострадавшего мужчину на берег и передали его в руки медиков, которые приняли решение о его госпитализации. В настоящее время жизни мужчины ничто не угрожает, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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