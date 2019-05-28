Анна Снаткина и Кирилл Зайцев разыграют шпионскую карту в новом сериале “Коп”

27 мая состоялась премьера нового российского сериала “Коп” с Анной Снаткиной и Кириллом Зайцевым в главных ролях. В ироничном и захватывающем детективе американский сержант и российский следователь пытаются переиграть шпионов, а заодно - разобраться в отношениях друг с другом. Что из этого получится, смотрите в онлайн-кинотеатре ivi!

Сюжет Американский коп Джон Маккензи (Кирилл Зайцев) прилетает в Россию по программе профессионального обмена. В Москве его встречает будущая коллега - ответственная и требовательная Василиса Вихрева (Анна Снаткина). Она сразу вводит сержанта в курс дела - им предстоит расследовать преступления, совершенные против иностранцев. Поначалу герои в буквальном смысле с трудом находят общий язык, но постепенно их работа становится все более слаженной и даже появляется намек на нежные отношения. Впрочем, на чувства у героев не так много времени, так как неожиданно их профессиональный дуэт оказывается замешан в шпионском деле и Джона обвиняют в убийстве…

Съемки Фильм снимали, в основном, в Москве. Экшн-сцены с гонками и перестрелками не стало сюрпризом для Анны Снаткиной: актриса неплохо владеет холодным оружием и даже проходила подготовку в каскадерском клубе. Для Кирилла Зайцева самым сложным в съемках стал “правильный” акцент. Несмотря на то, что актер жил и работал в Америке, перед съемками ему пришлось брать уроки у американского преподавателя и учиться копировать интонации и произношение слов с акцентом. Получилось настолько правдоподобно, что на съемках Кирилла несколько раз успели принять за истинного американца!

Съемочная группа и актеры Все 8 эпизодов “Копа” сняла режиссер Радда Новикова (“Интерны”, “Секретарша”, “Два отца и два сына”), а сценарий к ним написали Антон Борисов, Лиана Григорьян, Дарья Королева, Ксения Энтелис. Помимо Снаткиной и Зайцева в сериале также снимались Прохор Дубравин, Екатерина Маликова, Мария Баева, Николай Козак, Дмитрий Блохин, Сергей Угрюмов, Алексей Гришин, Анатолий Горячев, Иван Шмаков.

Почему стоит посмотреть Динамичный непредсказуемый сюжет, столкновение героев с разным менталитетом и подходом к расследованиям, любовная линия и много юмора - авторам фильма удалось снять современный детектив, который не только следует основным законам жанра, но и привносит в него свежие идеи. Кстати, авторы фильма уже обещают зрителям и второй сезон, и, кажется, у “Копа” есть все шансы повторить успех “Мажора”.

Где и когда смотреть Серии будут выходить на ivi сразу после после эфира на Первом канале. Первые два эпизода уже появились в онлайн-кинотеатре.