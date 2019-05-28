2019-05-28T16:29:14+03:00
Происшествия

«Он пролежал в земле лет пять!»: В Дзержинске нашли череп обезглавленного человека

Сейчас по факту страшной находки проводится доследственная проверка
Василий КРОТОВ
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В Дзержинске нашли череп обезглавленного человека. ФОТО: Мария Абалакова.В Дзержинске нашли череп обезглавленного человека. ФОТО: Мария Абалакова.
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В начале мая группа молодых людей из Дзержинска отправилась отдыхать на озеро Бездонное – пикники, шумные игры, веселье…Резвясь, они начали бегать по берегу в догонялки. Но тут случилось страшное.

- За мной погнался друг, и я побежала от него, не особо разбирая дорогу, - вспоминает жительница Дзержинска Мария Абалакова. – Вдруг я обо что-то споткнулась. Я подумала, что это просто камень, и не особо обратив внимание, побежала дальше. Но тут друг начал кричать: «Череп, череп!».

Молодые люди вглядывались в страшную находку и глазам своим не верили: полуистлевший череп с остатками седых волос, сгнившие зубы, серебряная коронка.

- Видно было, что он пролежал в земле лет пять, - вспоминает Мария Абалакова. – Ни туловища, ни одежды поблизости не было. Понятия не имеем, кто бы это мог быть – люди-то пропадают регулярно. А года три назад по Дзержинску ходили слухи о каких-то каннибалах – дескать, людей расчленяли и ели. Даже фотографии страшные в соцсетях постили. Мы, конечно, в это не верили. А теперь не знаем, что и думать.

Перепуганные молодые люди сразу же вызвали сотрудников полиции. Они приехали, осмотрели место происшествия, позадавали массу вопросов… Но пролить свет на это таинственное дело так и не смогли.

- Сейчас уголовного дела по этому факту не возбуждено, - сообщили «Комсомолке» в следственном отделе по Дзержинску СУ СКР по Нижегородской области. – Однако мы проводим доследственную проверку.

На самом деле исчезнувшие люди в Нижегородской области не редкость. Некоторых из них не находят никогда.

- Пять лет – это сравнительно небольшой срок, после которого вполне реально установить личность обнаруженного человека, - прокомментировал находку руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН» Сергей Шухрин. – Теперь остается ждать результатов экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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