2019-05-28T14:13:57+03:00
Общество

Свалки мусора убирают после жалоб нижегородцев в соцсетях

Чиновники призывают не стесняться и сообщать о местах, где не убирают отходы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Свалки мусора убирают после жалоб нижегородцев в соцсетяхСвалки мусора убирают после жалоб нижегородцев в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ
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«Зачем жаловаться в соцсетях, все равно от этого ничего не изменится» - подобные комментарии нередко появляются под любыми постами от недовольных нижегородцев в сообществах «ВКонтакте». Но на самом деле все не так плохо – чиновники внимательно следят за социальными сетями и оперативно реагируют на жалобы.

К примеру, несколько дней назад в группе «Нижний Новгород» появилась следующая запись:

- Здравствуйте! Вот так работает наша мусорная реформа. Мусор по улице Генерала Ивлиева, 2 не убирают уже четыре недели, - написал один из местных жителей и подкрепил свой пост фотографиями свалки. Вскоре в комментариях появился пост от министерства экологии – мол, все убрали.

Кстати, в тех же комментариях житель Нижегородской области Николай Митин пожаловался также на свалку на улице Школьной в поселке Буревестник Богородского района. Оттуда мусор также оперативно убрали.

- Большое спасибо вам от всех жителей нашего поселка. Видел, как работал манипулятор, который обычно грузит металлолом, и рабочего, который подчищал за ним. Сделали несколько рейсов, не меньше двух-трех точно, - поблагодарил Николай Митин.

Свалки мусора убирают после жалоб нижегородцев в соцсетях Фото: СОЦСЕТИ

Свалки мусора убирают после жалоб нижегородцев в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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