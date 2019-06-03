9-летний мальчик, получивший сильные ожоги на крыше поезда, скончался в Нижнем Новгороде

9-летний мальчик, которого привезли в нижегородской ожоговый центр из Вязников Владимирской области, скончался. Об этом стало известно 3 июня, хотя ребенка не стало еще 29 мая.

Сильнейшие ожоги мальчик получил, забравшись на крышу поезда на станции «Вязники». Именно там его ударило током мощностью 27000 вольт. По данным «Комсомольской правды» - Владимир», случилось это 2 мая в 16.30.Обнаружил лежащего на вагоне мальчишку машинист проходящего мимо поезда. Он и вызвал «скорую».

Сначала мальчик попал в ЦРБ города Вязники, а 5 мая на реанимобиле его перевезли в нижегородский ожоговый центр, где врачи почти месяц пытались спасти жизнь ребенку.

- Обожжено было 75 процентов тела. При этом ожоги были очень глубокие и повредили сосуды и внутренние органы, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» руководитель пресс-службы Приволжского медуниверситета Алексей Никонов. – Все это время мальчик был в сознании, но не говорил.

Специалисты утверждают, что такие повреждения не совместимы с жизнью. Тем не менее, ребенок боролся, и врачи делали все возможное, чтобы спасти его.

- Он лежал в барокамере, где происходит насыщение клеток кислородом. Это необходимо, чтобы было меньше нагноений, - рассказал Алексей Никонов.

Появилась даже крохотная надежда – ребенку была проведена первая операция по удалению обуглившейся кожи, и его уже готовили к следующей операции по пересадке кожи, которая должна была состояться на днях.

Но, к сожалению, до второй операции ребенок не дожил.

ЦИФРЫ

По данным управления на транспорте МВД России в Приволжском федеральном округе, за 2019 год в ПФО произошло 16 случаев детского травматизма, в результате которых четыре ребенка погибли. Удары током получили трое детей, и только один из них выжил. В Нижегородской области в 2019 году подобных травм дети не получали.

КСТАТИ

На объектах инфраструктуры железной дороги присутствуют два рода тока: постоянный и переменный.

Переменный ток человек начинает ощущать при 0,3 -1,5 мА. При токе в 2 -10 мА человек ощущает сильные боли в пальцах и кистях и еще может самостоятельно оторвать руки от электродов. Ток 20 - 25 мА вызывает очень сильную боль, руки парализуются, затрудняется дыхание; человек не может самостоятельно освободиться от электродов. При токе 50 - 80 мА наступает паралич дыхания, а при 90 -100 мА — паралич сердца и смерть.

У переменного тока напряжение в контактном проводе составляет 27500 вольт. Получить смертельную травму можно даже не прикасаясь к нему. Достаточно приблизиться к нему на расстояние менее двух метров.

Паралич дыхания при постоянном токе наступает при 90 -110 мА. В проводах контактной сети постоянного тока уровень напряжения равен 3300 вольт. Если человек получает электрический удар, то поражается весь его организм. Смерть наступает от паралича сердца или дыхания, а иногда от того и другого одновременно. Поэтому все вагоны, стоящие на путях под контактным проводом, уже являются зоной повышенной опасности и подниматься на крышу вагонов - значит заранее подвергнуть себя на мучительную гибель.

На железнодорожных путях запрещается:

- проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов;

- посадка и высадка на ходу поезда;

- высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда;

- оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах;

- выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда;

- прыгать с платформы на железнодорожные пути;

- устраивать на платформе различные подвижные игры;

- бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки;

- подходить к вагону до полной остановки поезда;

- на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелазить через автосцепки для прохода через путь;

- проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, неспециализированным для перехода пешеходов;

- переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим поездом;

- переходить путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления;

- игры детей на железнодорожных путях;

- запрещается подниматься на электроопоры;

- приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8 метров;

- проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса;

- ходить в районе стрелочных переводов.

Все эти действия могут привести к травме!