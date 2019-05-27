Необыкновенные облака заметили нижегородцы днем в субботу, 25 мая 2019 года – по чистому голубому небу как будто разложили валики из облаков, аккуратно и в строгом порядке. Фотографии загадочного природного явления появились в социальных сетях – ими делились жители Володарского района, Дзержинска и Городца.

- Пешеходный переход для богов, - окрестил облака Владимир Погодин.

- Это души лежачих полицейских, - предположил Владимир Беляев.

Но некоторых необычные облака не обрадовали, а встревожили – мол, у природы ровные линии встречаются слишком редко, так что наверняка без вмешательства человека не обошлось. Спешим вас успокоить – на самом деле подобные облака не так уж уникальны. Хотя для нашей полосы это, безусловно, диковинка. Место, где они обычно образуются – залив Карпентария на севере Австралии.

Облака-убийцы: необычное природное явление заметили в небе над Нижегородской областью. Фото: Регион-52 | Нижний Новгород

Облака Morning Glory, или «Утренняя Глория» представляют собой грозовой воротник, высотой от одного до двух километров, который находится достаточно низко над землей и перемещается со скоростью до 60 километров в час. «Утренняя глория» нередко сопровождается шквалами, сдвигом ветра и скачком давления на поверхности, поэтому местные жители называют их «облаками-убийцами».

К счастью, в нашем регионе облака Morning Glory оказались совершенно безобидными – после того, как нижегородцы вдоволь налюбовались воздушными линиями, последние просто растаяли в небе.