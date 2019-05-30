Нижегородцы смогут оплачивать проезд в электричках транспортной картой

В 2019 году особое внимание уделяется интеграции системы оплаты проезда в пригородных поездах и городском транспорте. Об этом в ходе пресс-конференции по организации летних пассажирских перевозок на Горьковской железной дороге рассказал начальник пассажирской службы АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Леонид Тихонов.

Так, с 1 июня пассажиры смогут платить за проезд в электричках при помощи транспортных карт «Ситикард». Они же, кстати, действуют и в общественном транспорте Нижнего Новгорода.

Пресс-конференция по организации летних пассажирских перевозок на Горьковской железной дороге

Кроме того, для улучшения обслуживания в преддверии летнего периода были запущены дополнительные пригородные поезда. С 1 мая из Нижнего Новгорода до Дзержинска можно добраться на ускоренной электричке, которая отправляется в 11:37. Также восстановлено движение прямых электричек Нижний Новгород – Шахунья – Нижний Новгород. С началом дачного сезона были введены дополнительные пригородные поезда на Арзамасском, Семеновском, Заволжском направлениях.

Для любителей дальних путешествий тоже есть хорошие новости.

- В летний период дополнительно к круглогодичным поездам назначено 12 пассажирских поездов формирования Горьковского филиала АО «ФПК» на Черноморское побережье, Северный Кавказ и Кавказские Минеральные Воды, - поделился первый заместитель начальника Горьковского филиала АО «ФПК» Павел Голубев. Так, в ближайшее время Нижний Новгород, Адлер и Анапу свяжут дополнительные поезда, а глубина продажи билетов увеличилась в два раза – теперь их можно приобрести за 90 суток вместо 45, а на отдельные направления – за 120.

Пресс-конференция по организации летних пассажирских перевозок на Горьковской железной дороге

Напомним, уже в течение года ГЖД развивает мультимодальные перевозки. С июля 2018 года ежедневно действует маршрут с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта по маршруту Москва – Арзамас-2 – Дивеево. Этой услугой воспользовались уже порядка четырех тысяч человек. Планируется, что с июля 2019 года будут запущены маршруты Москва – Нижний Новгород – Чебоксары; Москва- Нижний Новгород – Городец и Москва-Нижний Новгород-Арзамас.