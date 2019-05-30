«Мы пять дней ничего не ели»: В одном из домов Нижнего Новгорода внезапно отключили газ

Совершенно обычный день для жителей пятиэтажки №49 на улице Ванеева превратился в многодневный кошмар.

- Кто-то мылся, кто-то посуду мыл, и тут внезапно отключился газ, и вода стала холодной, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» жительница дома Любовь Фомичева. – А ведь у нас колонки, а значит у нас и горячей воды нет, и еду мы не можем приготовить.

В результате, жители дома уже больше недели не могут нормально поесть и помыться.

Газ в доме пропал 23 мая в районе 12-13 часов. Некоторые в это время были на работе и об отключении газа узнали только вечером.

- Я пришла с работы и не могла понять, что случилось. Об отключении газа мне рассказали соседи, - негодовала Любовь Фомичева.

Отключенный газ стал сюрпризом и для тех, кто в этот момент был дома. А для многих пожилых жителей, которым по 85-90 лет, это стало настоящим шоком. При этом, как уверяют жители, все счета у них оплачены, а в почтовых ящиках не было никаких уведомлений о готовящемся отключении газа.

- Бабушки наши целыми днями плачут, не понимают, что происходит. Они не знают, что делать. Говорят: «Мы пять дней ничего не ели», - чуть дрогнувшим голосом сказала Любовь Фомичева. – У кого-то есть дети, они бегали, все узнавали. Но ведь у кого-то нет родных, а сами они пойти никуда не могут.

После небольшого расследования, которые провели сами жильцы, выяснилось, что газ перекрыли из-за отсутствия договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). И теперь, чтобы его вернуть, необходимо лично прийти в три инстанции, отстоять там очереди, а потом заплатить 700 рублей за то, чтобы с газовой трубы были сняты заглушки.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» обратилась в ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» за разъяснениями.

- Согласно реестру, всем, у кого нет договора о техническом обслуживании внутриквартирного оборудования в этом доме, были отправлены письма с уведомлениями. Сделано это было 20-30 дней назад. После этого им действительно отключили газ, - рассказал «Комсомолке» советник генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» Илья Вознесенский.

По закону, собственники квартир обязаны сами заключать договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Если такого договора нет, то газовая компания вправе отключить газ. Официально таких договоров нет почти у половины собственников этого дома – у 17 из 40 квартир.

В ДУКе Советского района «Комсомолке» объяснили, что 31 января 2017 года домоуправляющая компания «от имени и в интересах собственников (пользователей) жилых помещений» заключила общий договор ВКГО. Однако для того чтобы стать участником договора, собственникам необходимо было поставить подпись. Те, кто этого не сделал, остались без соответствующего договора. Именно им и отключили газ 23 мая 2019 года.

Но что самое обидное, многие жильцы даже не знали, что им необходим договор ВКГО: они не читали информацию на квитанции, принимая ее за рекламу, им никто и нигде специально не рассказывал об этих договорах. Собственникам квартир казалось, что достаточно лишь вовремя оплачивать квитанции. В результате жильцы дома №49 на улице Ванеева уже восьмой день не могут нормально есть и мыться. А беспомощные бабушки, у которых нет родственников, даже не могут сами обойти все необходимые инстанции, чтобы вернуть себе газ.