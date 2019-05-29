2019-05-29T16:31:41+03:00
Общество

Третий сезон Organic Kitchen Х блогеры и трендсеттеры уже в Organic Shop

В третьем запуске суперпопулярной косметической линии приняли участие 11 талантливых девушек
Эльвира ОСИПОВА
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Третий сезон Organic Kitchen Х блогеры и трендсеттеры уже в Organic ShopТретий сезон Organic Kitchen Х блогеры и трендсеттеры уже в Organic Shop
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Бренд натуральной косметики Organic Kitchen продолжает сотрудничество с самыми яркими блогерами российского Instagram! В третьем запуске суперпопулярной косметической линии приняли участие 11 талантливых девушек. Соединив страсть к натуральной косметике с собственными представлениями об идеальном бьюти-продукте, они разработали 12 средств на все случаи жизни. В новой коллекции DJ, художник, travel- и lifestyle-блогеры, стилист по волосам, топ-модель, фитнес-гуру, художник по костюму, телеведущая и успешный digital-маркетолог с помощью профессиональных технологов Organic Shop создали парфюмированное масло для тела, скраб на основе суперфуда матча, маску для лица с натуральным кокосом, крем для тела с ароматом Калифорнии и многое-многое другое.

Organic Kitchen – одна из самых популярных косметических линий в России. За четыре года ее существования по всей России продано более 10 миллионов этих ярких, полезных и натуральных баночек.

В этот раз на органическую «кухню» Organic Kitchen позвали 11 талантливых и популярных девушек: hair-стилиста Таху Safari, художника по костюму Екатерину Инберг, фотомодель Аню Белис, художника Ани Egoista, модель и телеведущую Наталью Горожанову, лайфстайл-блогера Мари Новосад, travel-блогера Катю Янок, диджея Веронику Федорову, фитнес-гуру Екатерину Усманову, шеф-редактора Cosmopolitan и Glamour, а ныне владелицу собственного агентства Иру Толкие и успешного блогера и интернет-маркетолога Катю Бутко. Девушки самостоятельно придумали идею и дизайн для своего продукта, а профессиональные технологи Organic Kitchen помогли воплотить их мечты в реальность.

HARDCORE MASK

восстанавливающая маска-уход для поврежденных и ломких волос

Бескомпромиссное средство в деле восстановления поврежденных волос. Аргановое масло глубоко увлажняет волосы, придает им ослепительный блеск и шелковистость. Масло ши питает и восстанавливает структуру волос, разглаживает по всей длине. Волосы становятся более сильными, объемными и блестящими.

восстанавливающая маска-уход для поврежденных и ломких волос

восстанавливающая маска-уход для поврежденных и ломких волос

«СДЕЛАНО В ДЖУНГЛЯХ»

увлажняющий крем для рук

Хотите перенестись в джунгли? Попробуйте этот ароматный крем для рук на основе тропических масел. Органическое масло авокадо питает и увлажняет кожу, устраняет ощущение сухости и стянутости. Масло моринги разглаживает и придает эластичность, защищает от негативных внешних воздействий. Экстракт дыни способствует укреплению ногтей.

увлажняющий крем для рук

увлажняющий крем для рук

BAD BITCH GLITTER LOTION

лосьон-хайлайтер для лица и тела

Он создан для девушек, которые не боятся привлечь к себе внимание! Легкая комфортная текстура с розовым маслом и сандалом питает и увлажняет кожу, придает ей упругость и чудесный аромат. Миллион сверкающих частичек создают эффект роскошного сияния.

лосьон-хайлайтер для лица и тела

лосьон-хайлайтер для лица и тела

ИСТОЧНИК KP.RU

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