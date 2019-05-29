Юлий Гусман: «Новости еще более опасны, чем плохие шутки»

- Расскажите, какие именно инициативы вы поддерживаете и поддерживаете? На что направлен фокус этого мероприятия?

- История нашей премии очень грустная. Несколько лет назад мы смотрели, как героические волонтеры спасают людей во время наводнения. А потом выяснилось, что их за это наказали, потому что они пошли туда без специального документа. Я обалдел, если честно, от такого. Потом была похожая история: лесные пожары, после которых спасателей также наказали. И мы – комитет гражданских инициатив – стали разбираться, обсуждать. И решили, что нужно создать премию, привлечь внимание, пожать руку тем людям, которые от собственного двора до больниц делают что-то хорошее и доброе. Мы в этом вопросе знаем немногих.

Если честно, мне привычнее шутить, но здесь сам голос срывается на стих, на пафос, потому что мы выяснили, что у нас тысячи, десятки тысяч бескорыстных, отважных людей. И тогда мы придумали эту премию. В итоге мы уже объехали с ней 36 городов. И вот до сегодняшнего дня мы все время проводим во влажном состоянии глаз. Обидно, что об этом никто не знает. Обидно, что федеральные каналы не рассказывают о таких людях.

Три миллиона человек активно заходят на сайт и читают о нас. Но ведь развлекаловки там нет. И вот тогда меня охватило чувство гордости: я понял, что нашей главной проблемой является тот факт, что мы не умеем об этом рассказывать.

- Зачем лично вы в этом участвуете?

- Вот вы занимаетесь большим каналом, у вас прекрасная должность, кабинет, черный костюм, но, если вы не любите эту атмосферу телевидения, если не чувствуете себя счастливым во время фразы «Мотор!» в тысяча первый раз, то, простите, вам грош цена. Это не ваша работа, лучше откройте магазин. Вот и я. Я просто испытываю чувство долга. Считаю, что мы все обязаны таким людям. Мы должны все им помогать, тем, кто думает обо всех людях.

- Не могу не поговорить про КВН. История с законом об оскорблении власти, который сейчас действует. Если говорить о юморе, КВН, стендап-шоу, то где грань между шуткой в отношении власти и оскорблением? Кто ее отслеживает?

- Вы работаете на телевидении, на вас можно обижаться часто, потому что новости еще более опасны, чем плохие шутки. Мое глубокое убеждение в том, что глупее, чем обижаться на шутку, быть не может. Я думаю, что сейчас те, кто должен этим заниматься, начинают понимать, что есть шутка и шутка: шутка-оскорбление, шутка-ирония, шутка-сатира. Есть замечательное выражение классика: «Если у вас нет чувства юмора, то у вас хотя бы должно быть чувство, что у вас нет чувства юмора». Если все стали массово обижаться сейчас, то, на мой взгляд, это просто омерзительное и глупое хулиганство. Мы все понимаем грань, где существует подвиг, а где – рутинная жизнь. Мы привыкли, что нелепость наших законов в том, что тому, кто не убивает, не обязательно их исполнять.

- В КВН был перелом, во время перестройки его закрыли, потом, в 1986 году, была другая история, а 21 век – уже третья история. В принципе, вывеска та же самая?

- Нет, вы не поверите. Это не вывеска, это тот же самый КВН. В нем серьезная рана - это отсутствие импровизации. Все было построено именно на ней. Просто сегодня такая конкуренция, раньше бы были вне ее. У нас, как правило, бывают тупые импровизации. Вы сами понимаете: сразу найтись и придумать – это не так легко, даже опираясь на заготовки. КВН никогда не делал глупости с этими импровизациями, потому что люди все слушают. Сейчас те же КВНщики – выпускники Маслякова – насоздавали замечательных и незамечательных программ. Такая конкуренция, что просто давать сырое не получается. Это стало больше шоу.

- КВН – это интеллигентный юмор, интеллигентные люди. Нет чувства, что все пришло к девальвации юмора?

- Дело в том, что их все время подгоняют: острее, веселее. Это, к сожалению, очень грустно, но неизбежно. Каналы зависят от рейтинга.