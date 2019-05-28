Наследие ЧМ-2018: Сколько детей родились после чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде

Почти год назад в Нижнем Новгороде проходил чемпионат мира по футболу, который превратил провинциальный российский город в одну из мировых футбольных столиц. Три недели центр города не спал: сутки напролет где-то пели, где-то кричали, где-то плакали, где-то ломали столы и стулья. Однако, судя по воспоминаниям иностранцев в социальных сетях, многим из них Нижний Новгород запомнился своим гостеприимством. А некоторые местные жители злословили, что нижегородские девушки были слишком уж любезны с иностранными болельщиками и через девять месяцев Нижний Новгород ждет всплеск рождаемости.

Ну что ж, самое время проверить.

Наследие ЧМ-2018: Сколько детей родилось после чемпионата мира по футболу в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

А был ли мальчик

Первый матч в Нижнем Новгороде «Швеция – Южная Корея» прошел 18 июня 2018 года, а значит дети ЧМ-2018 должны были родиться в конце марта – апреле 2019 года. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» отправила запрос в Нижегородстат.

Оказалось, что количество новорожденных в марте 2019 года почти не изменилось по сравнению с февралем того же года – в марте родились 934 малыша, в феврале – 938. А вот в апреле 2019 года рождаемость действительно увеличилась. По данным статистики, в этом месяце в Нижнем Новгороде на свет появились 1023 малыша. Но если сравнить рождаемость с 2018 годом, то становится понятным, что небольшое увеличение не связано с чемпионатом мира по футболу. Так, в апреле 2018 года в Нижнем Новгороде родились 1045 малышей, а в марте 2018 года было 1130 новорожденных.

Так что всем злословящим жителям надо признать, что любезность нижегородских девушек с иностранными футбольными болельщиками носила лишь платонический характер. Ради справедливости стоит отметить, что увеличение рождаемости могли бы обеспечить и местные жители. Во время чемпионата мира по футболу многие нижегородцы делали предложения руки и сердца. Но… тут тоже не сложилось.

Наследие ЧМ-2018: Сколько детей родилось после чемпионата мира по футболу в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Страна миньонов

Однако любовь нижегородцев к шведам, которых за желтую форму прозвали миньонами, принесла Нижнему Новгороду неиссякаемое количество мемов. Шведским болельщикам стоило всего лишь раз сфотографироваться в яме на улице Варварской, как ее тут же заасфальтировали. И тут понеслось. К каждой яме нижегородцы стали пририсовывать футбольных фанатов. Да и размер ям в Нижнем Новгороде долгое время измеряли в шведах – чем больше болельщиков удалось поместить в яму, тем больше ее размер.

Любовь нижегородцев к веселым шведам казалась безграничной. И тогда пошли разговоры, что в скором времени туры в Швецию станут более популярными. Но и тут не срослось.

- Очень мало туристов едет в северную Европу, - рассказала «Комсомолке» руководитель одного из туристических агентств Нижнего Новгорода. – Во-первых, это дорого. Во-вторых, там мало культурных достопримечательностей. В-третьих, там холодно. И если уж нижегородцы выбирают тур на время отпуска, то они выберут теплые страны. Как правило, туры по северной Европе очень плохо продаются, и туристические группы набираются с трудом. Это не только в Нижнем Новгороде. Такая ситуация по всей России.

Не увеличилось количество туров и в другие страны, болельщики из которых приезжали в Нижний Новгород. Так что любовь нижегородцев к иностранцам только платоническая и только в родном городе.