Грибной сезон: Можно ли есть первые грибы

Несмотря на то что еще весна, социальные сети уже запестрели фотографиями грибов, которые нижегородцы насобирали в родных краях. Первые грибы появились уже в конце апреля. Но тогда чаще всего находили лишь сморчки. Сегодня же многие нижегородцы уже лакомятся подосиновиками и подберезовиками.

Судя по постам в социальной сети, большой урожай грибов в Арзамасском, Починковском, Павловском, Воскресенском, Дальнеконстантиновском, Большемурашкинском районах. А в Дзержинске даже белые уже находят. Грибники приносят домой большие корзины, доверху заполненные грибами.

- Сегодня будет картошечка с грибами и укропом, - хвастаются грибники.

Однако врачи предупреждают, что с грибами нужно быть крайне осторожным. Ежегодно в Нижегородской области регистрируется около 30 человек, отравившихся грибами. При сильном отравлении может дойти и до летального исхода.

Правила грибника

Грибы очень хорошо впитывают в себя все, что находится в земле, поэтому опасным может быть абсолютно любой гриб, собранный в неправильном месте. Именно поэтому нельзя собирать грибы возле дорог и магистралей, а также в населенных пунктах. Тут действует правило – чем дальше в лес, тем лучше грибы.

Кроме того, специалисты рекомендуют брать с собой не полиэтиленовые пакеты и ведра, а плетеные корзины. Так вы и грибы не помнете, и донесете их свежими до дома. В пакете грибы будут преть и портиться.

Грибной сезон: Можно ли есть первые грибыФото: СОЦСЕТИ

Срезайте каждый гриб с целой ножкой. Выбирайте небольшие по размеру грибы. Внимательно следите, чтобы они были не червивые, не перезревшие, не дряблые. Обходите стороной пластинчатые грибы. И, что самое важное, собирайте только те грибы, в которых уверены. И ни в коем случае не пробуйте сырые грибы!

Все грибы нужно перебрать, помыть и приготовить в тот же день. При этом специалисты рекомендуют готовить каждый вид грибов отдельно. И помните, что нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде. Также нельзя хранить грибы в тепле, иначе они быстро испортятся.

Советы покупателям

Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы в местах несанкционированной торговли. На рынках и ярмарках перед продажей грибы проходят обязательную экспертизу, которая определяет качество грибов, их целостность и содержание радионуклидов. Продавцам, чьи грибы прошли экспертизу, выдается разрешение на торговлю.

Если вы покупаете грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными. Не покупайте грибы, если нарушена упаковка или упаковка грязная. Также не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.

В какие районах Нижегородской области больше всего грибовФото: СОЦСЕТИ

Как готовить, чтобы не отравиться

Следует помнить, что всего три вида грибов являются полностью съедобными: белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Только эти грибы можно готовить без предварительного отваривания.

Все остальные грибы называются условно съедобные. Для того чтобы обезвредить, их необходимо очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить. В процессе обработки ядовитые вещества переходят из грибы в воду. Именно поэтому после отваривания всю воду необходимо слить. И только потом использовать грибы для приготовления блюд.

К сожалению, правильное приготовление тоже не дает стопроцентной гарантии того, что вам не станет плохо после употребления грибов. Дело в том, что грибы являются трудноперевариваемым продуктом. В них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Именно поэтому блюда из грибов рекомендуются есть только тем, кто не страдает заболеваниями пищеварительного тракта. Также врачи не рекомендуют давать грибы детям до 14 лет - в детском организме еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания.

КСТАТИ

Много грибов растет в городских парках, скверах и на детских площадках, поэтому во время прогулки с детьми необходимо следить, чтобы маленькие непоседы не съели сырой гриб.