2019-05-20T18:51:48+03:00
Происшествия

«Велел нам убираться»: В Нижнем Новгороде водитель автобуса отказался везти инвалида-колясочника

Руководство НПАТ наказало своего сотрудника рублем [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижнем Новгороде водитель автобуса отказался везти инвалида-колясочникаВ Нижнем Новгороде водитель автобуса отказался везти инвалида-колясочникаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Инвалид-колясочник вместе со своей спутницей не смогли с первого раза уехать на общественном транспорте с площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. В минувшую пятницу, 17 мая, они выслушали от водителя муниципального автобуса немало оскорблений в свой адрес. А нижегородцы всего-то хотели доехать до дома.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

- Стояли на остановке в ожидании автобуса А-1. Нам нужен был именно низкопольный. Через сорок минут дождались. Помаячили водителю, что собираемся сесть к нему. Он проигнорировал нас, встал далеко от бордюра, тем самым лишив нас возможности попасть в салон, - поделилась нижегородка в паблике «Типичный Нижний».

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Со слов женщины, она попросила водителя разложить пандус, но тот ответил, что конструкция не работает.

- Велел нам убираться. Я зашла в салон - решила выяснить, почему он отказывает нам в поездке. Водитель пытался зажать меня дверьми. Затем провез метров двести-триста с открытыми дверьми, послал меня и высадил. Из-за этого у нас колясочники и сидят дома, - заключила нижегородка.

Общественность встала на сторону пассажиров, отметив, что сотрудник транспортного предприятия не имеет права вести себя подобным образом.

- Непонятна причина такого поведения. Даже если не работает пандус, водителю можно было как-то более адекватно себя вести, - считает Алексей Антюганов.

- Данный сотрудник должен быть уволен за аморальное, на мой взгляд, поведение. Автор поста большой молодец, что затронул эту важную тему, - прокомментировал Алексей Котов.

- Сопровождающего инвалида можно понять. Долго ждали низкопольный автобус, пропустили несколько автобусов, потому что они не доступны для людей с ограниченными возможностями. Тут подъехал один, а у него мало того, что пандус не работает, так еще и водитель в грубой форме посылает всех. Зачем вообще эти пандусы сделали? - возмутился Василий Быков.

За комментарием «Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась в муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс». Там заявили, что после инцидента в филиале № 3 НПАТ проведена служебная проверка, по итогам которой установлено: водитель не посадил пассажира в инвалидной коляске из-за технической неисправности механизма.

- С водителя и кондуктора взяты объяснительные. Принято решение о наложении дисциплинарного взыскания и лишении премии в полном размере водителя, - добавили на предприятии.

Также специалисты проверили работоспособность пандусов на всех машинах НПАТ, недочеты уже устранены.

- С водителями и кондукторами НПАТ будут проведены дополнительные инструктажи о порядке действия при посадке пассажиров с ограниченными возможностями, - уточнили в «Нижегородпассажиравтотрансе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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