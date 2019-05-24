«Комсомольский» субботник прошел на территории детской клинической больницы

16 мая «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» провела благотворительный субботник на территории ГБУЗ НО «Нижегородская детская областная клиническая больница». Около ста добровольцев из крупнейших компаний нашего региона стали одной сплоченной командой: за два часа были посажены деревья, кусты и цветы, покрашены забор и лавочки, подстрижены кусты и вывезен мусор.

Уже к полудню рядом с въездом на территорию больницы собрались партнеры «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» - сотрудники ПАО «Русполимет», компании «Лента», аптечной сети «Максавит»и студенты НГСХА.

Копаем, сажаем!

После небольшого приветствия необходимо было определить фронт работ. Оказался он впечатляющим: посадить 20 деревьев, кусты и цветы, очистить прогулочные зоны от мусора, покрасить лавочки и длинный забор рядом с входом, а также привести в порядок кусты.

- Так, кто хочет сажать деревья? Нужна бригада за лечебный корпус, - крикнул завхоз больницы Александр Николаевич.

- Мы хотим! - моментально откликнулась компания ребят в серо-красной форме - сотрудники ПАО «Русполимет». Вооружившись лопатами и удобрениями, они отправились в указанное место.

Там, под окнами палат, из которых периодически выглядывали улыбающиеся дети, бригада во главе с главным редактором «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» Андреем Вовком активно принялась сажать деревья.

Фото: Антонина Пильник

В течение двух часов почти 20 активистов из «Русполимета» копали землю, подготавливали и удобряли посадочные ямы и отправляли туда молодые саженцы. Трудились слаженно, быстро и, главное, качественно. Погода отличная, повсюду шутки и добрые улыбки. Одно удовольствие делать доброе дело, да еще и в прекрасной компании - энтузиазм русполиметовцев заражает: не успели оглянуться, как все саженцы уже в земле. Теперь территорию у лечебного корпуса украшает красивая аллея из 20 деревьев. Среди них клены, ясени, рябина и декоративные яблони.

- У нас была одна цель - показать людям, что пара часов, которые они могут выделить и объединиться в одном месте ради хорошей идеи, способны принести видимую пользу и сделать чью-то жизнь лучше, - рассказал «Комсомолке» главный термист предприятия Владимир Еременко.

Он поделился, что получил исключительно положительные эмоции от процесса. Кстати, Владимир пришел на субботник с маленьким наследником, который тоже помогал волонтерам - потихоньку сгребал сухие листья и внимательно выбирал место рядом с посаженными деревьями, где установили табличку «Пусть будут здоровы все дети на нашей зеленой планете!».

Фото: Антонина Пильник

- Мне приятно стать частью чего-то действительно стоящего - хорошего дела, которое мы сегодня сделали. Детская областная больница - это такой своеобразный маяк в Нижегородской области. Родители из многих регионов России привозят сюда своих детей, а дети - самое дорогое, что есть в нашей жизни, - добавил главный термист ПАО «Русполимет».

Владимир, считает, что начинать творить добрые дела нужно именно в таких местах - там, где у многих людей зарождается надежда. Золотые слова!

Кстати, «Комсомолка» уже не в первый раз проводит субботник вместе с ПАО «Русполимет». В преддверии майских праздников в 2017 году наша редакция выезжала в Кулебаки, где вместе с сотрудниками предприятия наводила порядок на территории города. Еще тогда стало понятно: русполиметовцы подходят к делу с душой, ответственно, не для галочки, что, увы, нередко встречается на таких мероприятиях.

За пару часов газоны были расчищены, тротуары - выметены, памятники и ограждения - помыты. Журналисты вместе с рабочими тогда навели порядок и на территории завода, и в местном музее металлургов под названием «Теремок»!

Справка КП

ПАО «Русполимет» - современное динамично развивающееся предприятие в области производства специальных сталей и сплавов, а также широкого спектра изделий из них, включающего производство поковок и кольцевых заготовок для авиа- и ракетостроения, судостроения, энергетического и общего машиностроения, нефтяной и газовой промышленности. На протяжении 152 лет своего существования предприятие остается признанным лидером в своей отрасли, сохраняя и преумножая опыт и лучшие традиции, следуя инновационным курсом развития, включающим внедрение новейших современных агрегатов и технологий.

На радость детям и родителям

Пока за лечебным корпусом сажали деревья, сотрудники компании «Лента» украшали территорию больницы красивыми цветами и кустарниками.

Так, вдоль тропинки от шлагбаума до главного корпуса теперь растут прекрасные барбарисы. Хорошего настроения у волонтеров - хоть отбавляй! Все весело, позитивно! А главное - работали с большим удовольствием, не из-под палки. Переносить огромные растения доверили, конечно же, только мужчинам.

- Барбарисы нужно сажать примерно в метре от дороги, - распорядился завхоз. - Скоро мы будем ремонтировать дорогу, так что здесь появятся новенькие бордюры, тогда будет еще красивее.

Молодые люди в ярко-синих жилетах с надписью «Лента» взялись за лопаты, отмерили необходимое от дороги расстояние и быстренько распределили кусты согласно указаниям сотрудников больницы.

Фото: Антонина Пильник

В то же время у входа в главное здание девушки сажали многолетние цветы. Два небольших участка между припаркованными автомобилями теперь точно будут радовать прохожих. Даже самые хрупкие девушки справились с задачей на все сто: и ямы выкопали, и удобрения засыпали, и аккуратненько посадили саженцы. Все нежно, аккуратно, с любовью.

- Давайте приедем сюда через пару месяцев, очень уж хочется посмотреть, как они приживутся и начнут расти, - улыбнулась одна сотрудниц «Ленты». Идею, конечно же, поддержали все. То, как подготовились ребята, тоже впечатлило: все оделись в фирменные жилеты, привезли с собой огромный флаг, да еще и инструменты прихватили - лопаты, грабли.

Приятно было видеть среди волонтеров не только рядовых сотрудников, но и начальников. Трудились все на равных, бок о бок.

- От нашей компании участвовали около 25 человек. Впечатления от сегодняшнего дня у меня остались только хорошие. И погода не подвела: солнечный день, позитивное настроение - все прошло отлично. Мы сделали доброе дело! - рассказал «Комсомолке» директор магазина «Лента» на улице Родионова в Нижнем Новгороде Алексей Гореев.

О КОМПАНИИ

«Лента» - первая по величине сеть гипермаркетов и третья среди крупнейших розничных сетей нашей страны. Она была основана в 1993 году. На сегодняшний день открыты 244 гипермаркета в 88 городах по всей России и 132 супермаркета. Четыре гипермаркета «Лента» находятся в Нижнем Новгороде: на улицах Коминтерна, Родионова, Ореховской, а также на Московском шоссе.

Магазины работают круглосуточно, что, несомненно, является огромным плюсом для покупателей. В «Ленте» представлены более 20 тысяч разных товаров на любой вкус и цвет, а владельцами карт постоянного покупателя являются уже более четырнадцати миллионов россиян.

Суть основного ценового предложения этой компании покупателям - оптимальное соотношение цены и качества. Помимо этого, магазины «Ленты» занимают важное место в социально-экономической жизни местных сообществ и стремятся минимизировать любое негативное воздействие на экологию во всех аспектах своей деятельности.

От сердца к сердцу

Активное участие в посадке деревьев и уборке территории областной детской клинической больницы также принимали сотрудники аптечной сети «Максавит». Вывески с красным сердцам знакомы жителям Нижнего Новгорода уже более 20 лет.

Фото: Антонина Пильник

В 2019 году была открыта юбилейная, пятисотая аптека, но рост числа филиалов не сказывается на доступности лекарств. Региональное УФАС неоднократно подтверждало: именно в аптеках «Максавит» самые низкие цены на ряд наиболее востребованных препаратов.* (* на основе публикации статьи сайта Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области от 29 апреля 2019 года). А специалисты, которые там трудятся, - настоящие эксперты в области фармацевтики. Но, как оказалось, они еще и прекрасные садоводы и волонтеры.

Профессионализм и внимание к людям - залог построения успешной карьеры в компании «Максавит», которую HR-ассоциация ПФО недавно признала «Работодателем года в сфере ритейл» и которая победила в номинации «Индекс карьеры» рейтинга лучших работодателей России.

Расти, деревце, большое и маленькое!

Грунтом и удобрениями субботник, организованный «Комсомолкой», обеспечил ОАО «Буйский химический завод». Специальные виды удобрений, производимых на предприятии, широко применяются в сельском хозяйстве России и стран СНГ, а также огородниками-любителями на всем пространстве бывшего Советского Союза.

На буйских удобрениях выращивается огромная часть сельскохозяйственных культур. Удобрения адаптированы ко всем современным технологиям.

Нужно было посадить 20 деревьев, кусты и цветы, очистить прогулочные зоны от мусора, покрасить лавочки и длинный забор рядом с входом, а также привести в порядок кусты

В настоящее время ОАО «Буйский химический завод» ведет работу по импортозамещению продукции. Так, в 2015 году был осуществлен запуск производственного участка по выпуску микроэлементов в хелатной форме Са, Cu, Zn, Mn, Fe, Mg, Co, которые до настоящего времени в России не производились и поставлялись из Италии, Бельгии и Китая.

Начало доброй традиции

Справиться с задачами, поставленными во время субботника, получилось за два часа. Сотрудники медучреждения и ее маленькие пациенты вместе с родителями выходили на улицу, чтобы поблагодарить добровольцев за проделанную работу.

- Сегодня прекрасный день. По инициативе «Комсомольской правды» был проведен субботник по благоустройству территории. Конечно, хочется сказать огромное спасибо всем, кто принял в этом участие. Хотелось бы, чтобы это все стало доброй традицией, - поделилась эмоциями заведующая эпидемиологическим отделением областной детской клинической больницы Людмила Послова.

В завершении мероприятия редакция «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» поблагодарила партнеров за помощь в проведении субботника и вручила им благодарственные письма.

Фото: Антонина Пильник

В субботнике также приняли участие студенты сельскохозяйственной академии: они покрасили лавочки и забор перед главным входом в больницу, а также научили волонтеров грамотно сажать деревья.

С первой задачей им помогла справиться ООО «Группа Ордер», которая предоставила краску и необходимый для покраски инвентарь. Красочная компания «Ордер» - это 18 специализированных магазинов и торговых центров в Нижегородской области, в которых можно найти все для строительства, отделки, ремонта. Компания обеспечивает строительные объекты и промышленные предприятия строительными, лакокрасочными материалами и инструментом.

Благодаря фермерскому хозяйству «Разноцветье» рядом с детской клинической больницей теперь растут многолетние цветы. Кстати, в ассортименте у этой компании есть не только цветы, но и рассада овощей, хвойные растения, плодово-ягодные культуры и декоративные кустарники.

А нижегородский питомник растений «Зеленый город» предоставил саженцы 20 деревьев. Организация была основана еще в 2004 году для выращивания саженцев декоративных растений для городского озеленения. Ассортимент растений сформирован с учетом климатических и почвенных условий нашего региона. Основное собственное производство - посадочный материал древесных растений, устойчивых к городским условиям и неблагоприятным природным факторам. Ежегодно там выращивается более 100 тысяч саженцев лиственных и хвойных деревьев и кустарников в контейнерах объемом от одного до пятидесяти литров.

Пурпурные барбарисы, которые теперь украшают аллею у входа на территорию больницы, выделил архитектурно-ландшафтный центр «Архиленд», который успешно существует на нижегородском рынке уже более 23 лет. Компания работает по следующим направлениям: архитектурное и ландшафтное проектирование, ландшафтный дизайн; садово-парковое строительство; выращивание растений в питомнике; продажа растений и сопутствующих товаров; консультации, обучение, профессиональное сопровождение и авторский надзор.

Утолить жажду и поднять боевой дух нашим волонтерам помогли производители питьевой воды «Городецкая настоящая», которая добывается в одном из малых исторических городов России. В уникальный минеральный состав воды «Городецкая настоящая» входят такие вещества, без которых не может жить и расти человек. Поэтому сбалансированная, чистая, настоящая питьевая вода прекрасно подходит как для взрослых, так и для детей.

В конце субботника вывезти весь мусор, собранный волонтерами, помог региональный оператор по обращению с ТКО «Нижэкология-НН».

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