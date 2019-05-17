Виталий Мутко поручил в течение недели определиться по подходам достройки «Окского берега»

Зампред правительства РФ Виталий Мутко побывал в ЖК «Окский берег» в ходе рабочего визита в Нижний Новгород 17 мая. Вместе с главой региона Глебом Никитиным он осмотрел действующий детсад и строящуюся в рамках федеральной программы «Стимул» школу на 550 мест. Кроме того, обсуждалось завершение строительства жилого комплекса.

Виталий Мутко побывал в ЖК «Окский берег» в ходе рабочего визита в Нижний Новгород 17 мая.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Виталий Мутко дал неделю, чтобы определиться по подходам достройки «Окского берега». По его словам, правительство РФ готово поддержать местную власть по нескольким направлениям, вплоть до финансирования достройки домов обманутых дольщиков.

- Нужно принять решение: либо этот инвестор и застройщик способны при определенной поддержке достраивать, либо мы меняем застройщика, тогда объектом занимается Фонд защиты прав дольщиков. Подрядчика в таком случае определит региональное правительство, - заявил федеральный чиновник.

Виталий Мутко побывал в ЖК «Окский берег» в ходе рабочего визита в Нижний Новгород 17 мая.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Зампред правительства РФ также добавил, что в «Окском береге» должна быть вся необходимая социальная инфраструктура. А пока надо ввести школьный автобус для детей.

Глава региона подчеркнул, что работа в этом направлении ведется. Кроме того, решается вопрос с улучшением транспортной доступности для жителей микрорайона.

- Мы уже приняли решение и включили в соответствующий план развития при поддержке РФ строительство транспортной развязки в районе деревни Ольгино, - отметил Никитин.

Виталий Мутко побывал в ЖК «Окский берег» в ходе рабочего визита в Нижний Новгород 17 мая.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Напомним, проект ЖК предполагает строительство 1,5 миллиона квадратных метров жилья для 80 тысяч человек. Сейчас там не достроены восемь кварталов - 58 многоквартирных домов.

Виталий Мутко побывал в ЖК «Окский берег» в ходе рабочего визита в Нижний Новгород 17 мая.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Комсомолка» рассказывала, что в конце прошлого года в федеральное законодательство были внесены изменения, согласно которым завершение строительства «Окского берега» планируется с участием Фонда защиты прав граждан. Виталий Мутко лично подписал дорожную карту по восстановлению прав 2428 дольщиков, вложившихся в жилой комплекс.