2019-05-17T16:21:16+03:00
Общество

Победителей конкурса рисунков наградили на Арзамасском приборостроительном заводе

В конкурсе участвовали дети сотрудников предприятия
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Победителей конкурса рисунков наградили на Арзамасском приборостроительном заводеПобедителей конкурса рисунков наградили на Арзамасском приборостроительном заводеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Конкурс детского рисунка для работников и их детей завершился на Арзамасском приборостроительном заводе имени Пландина. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Конкурс проходил под девизом «Многоликий Арзамас» и был посвящен 85-летию ПрофАвиа. В течение месяца юные художники от 7 до 14 лет старались воплотить на бумаге любовь к своему родному городу. Всего было прислано 17 творческих работ.

Согласно условиям конкурса рисунки могли быть выполнены различными художественными материалами. Здесь ребята постарались, предоставив на суд жюри работы, нарисованные гуашью, акварелью, пастелью, цветными карандашами. На многих картинах чувствовалась поддержка родителей, и это неплохо, так как совместное творчество сближает.

Художники изобразили главные достопримечательности Арзамаса: это и Воскресенский собор, и памятники А.С. Пушкину и А.П. Гайдару, бывший кинотеатр «Искра», фонтан, мемориал памяти «Вечный огонь». Креативные идеи, нестандартный подход к выполнению работ жюри приветствовались.

Победители и участники творческого конкурса получат подарки и грамоты от профсоюзной организации АО «АПЗ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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