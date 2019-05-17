Руслан Станчев: «Надеюсь, что секцию настольного тенниса в школе № 121 удастся сохранить»

Сегодня генеральный директор телекомпании «Волга» Руслан Станчев прокомментировал неоднозначную ситуацию, сложившуюся вокруг секции настольного тенниса в школе № 121 в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

- На сегодняшний день ситуация вокруг зала складывается неоднозначная, - отметил в интервью «НТА-Приволжье» Руслан Станчев. – В школе № 121 начинается капитальный ремонт – и это, конечно, хорошо. Однако сейчас обсуждается решение, что зал для настольного тенниса, где сейчас занимаются дети, будет закрыт. Вместо него им будет предложено альтернативное помещение. Однако то помещение, которое предлагается, не соответствует стандартам этого вида спорта.

К слову, эта секция под руководством тренера с 40-летним стажем Федора Николаевича Бахтиярова работает при школе № 121 уже больше 10 лет. Сейчас в секции занимается больше 150 человек, большинство из которых дети. По сути, это единственное место в заречной части Нижнего Новгорода, где дети могут заниматься олимпийским видом спорта. Впрочем, эта секция является центром притяжения не только для подростков Канавинского района.

- Конечно, секция не пропадет совсем, а просто переедет в другое помещение. Наверное, это нормальное решение, - отметил Руслан Станчев. - Но есть решение еще более простое – предлагаю сохранить зал в этой же школе, просто на время ремонта учебного заведения его законсервировать. Зал готов, там даже сделан ремонт. Причем ремонтировалось помещение не на средства муниципалитета, а на деньги родителей воспитанников, спонсоров и самого тренера.

Напомним, на заседании комиссии городской Думы по социальной политике заместитель главы администрации Любовь Сачкова секция будет перенесена в новое помещение. Однако пока такое помещение не найдено. Поисками занимается комитет по управлению городским имуществом и администрация Канавинского района.

- Уверен, что чиновники прислушаются к мнению общественности и пересмотрят свое решение о переносе спортивной секции в альтернативное помещение, показав тем самым свое участие, и учтут пожелания нижегородцев, - заключил Руслан Станчев. - В настоящее время подготовлено письмо родителей воспитанников секции с просьбой оставить зал в этом помещении. Свои подписи под обращением к руководителям города поставили уже больше 150 человек.