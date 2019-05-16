Важное для нижегородцев событие произошло 16 мая: на самой молодой станции метрополитена наконец-то заработала сотовая связь. Стопроцентное покрытие «Стрелки» сетью стандартов 2G/3G/4G обеспечила компания Tele2. Так что теперь можно смело заявить, что качественная голосовая связь и скоростной мобильный интернет от Tele2 отныне доступны на всех пятнадцати станциях нижегородской подземки.

Сотовая связь добралась до станции метро «Стрелка».

Как справедливо отметил директор макрорегиона «Волга» Tele2» Равиль Хайбуллин, таким экологичным и комфортным видом городского транспорта ежедневно пользуются десятки тысяч жителей столицы Приволжья. И для оператора мобильной связи крайне важно, чтобы жители оставались на связи и пользовались любимыми интернет-приложениями даже под землей!

- До настоящего момента сеть на станции метро «Стрелка» отсутствовала. И вот Tele2 запускает ее первым из операторов, - отметил Сергей Ефимов, министр информационных технологий и связи Нижегородской области. - Очень рассчитываю, что другие операторы в ближайшее время также продолжат это начинание.

Сотовая связь добралась до станции метро «Стрелка».

Средняя скорость передачи данных позволит абонентам этого мобильного оператора пользоваться привычными мобильными приложениями и сервисами. Благо, практика показывает, что эта услуга крайне востребована у нижегородцев, пользующихся метро. Так, за апрель на всех станциях «подземки» было скачано около девяти терабайтов трафика.

- Нам важно обеспечивать потребности нижегородцев в качественных современных услугах, поэтому мы планомерно работаем над расширением покрытия, в том числе на объектах метрополитена, - добавил Равиль Хайбуллин.

По словам эксперта, лидером по активности использования интернета в подземке Нижнего Новгорода является станция «Московская», следом идут «Горьковская» и «Пролетарская».

- Надеемся, в ближайшем будущем «Стрелка» тоже будет в авангарде, потребляя достаточно большое количество интернета, - отметил директор макрорегиона «Волга» Tele2.

Эксперт признался, что поскольку метрополитен - объект гражданской обороны, то строительство инфраструктуры имело свою специфику. Здесь, как подметил Равиль Хайбуллин, стоит отдать должное руководству метрополитена.

- Они абсолютно конструктивно подходили ко всем согласованиям и работам. В основном мы трудились по ночам, когда нет посетителей, под присмотром надзорных органов. Все было сделано очень быстро и качественно, - поделился спикер.

Кстати, скорость мобильного интернета 4G на станции «Стрелка» при среднем пассажиропотоке достигает 15 Мб/с, что гарантирует пользователям подземного транспорта возможность полноценно общаться в соцсетях и мессенджерах, а также с комфортом просматривать видео онлайн, обмениваться файлами и совершать видеозвонки в ожидании поезда.