Организована доследственная проверка по факту падения нижегородки в яму с кипятком

Нижегородские следователи организовали доследственную проверку по факту падения женщины в яму с кипятком в Советском районе областного центра. На сайте СУ СКР по региону сообщается, что 64-летняя жительница получила легкие телесные повреждения и от госпитализации отказалась.

Инцидент произошел на улице Ивлиева днем 14 мая. Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Сейчас специалисты пытаются выяснить все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что инцидент случился на улице Ивлиева днем 14 мая. Со слов очевидцев, брусчатка просто ушла из-под ног пострадавшей. Прохожие помогли ей выбраться из ямы, а после вызвали полицию и скорую.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

В пресс-службе АО «Теплоэнерго» «Комсомолке» сообщили, что в ходе плановых гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в рамках подготовки к отопительному периоду произошло повреждение трубопровода диаметром 325 мм в районе дома № 39 по улице Ивлиева, что вызвало дальнейшее проседание грунта.

Инцидент произошел на улице Ивлиева днем 14 мая. Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

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На месте происшествия работают сотрудники ресурсоснабжающей организации (подробности)