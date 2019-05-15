«У маленькой девочки все получилось!»: Наталья Водянова показала, как выглядела до карьеры супермодели
Знаменитая модель Наталья Водянова погрузилась в ностальгию, выложив в Инстаграме фото, на котором ей 17 лет.
- Это фото сделал открывший меня Алексей Васильев, как раз когда я ждала визу для поездки в Париж, - сообщила нижегородка. - Кто бы мог подумать, что у этого пухлого ребенка есть хоть один шанс в индустрии?!
Поклонников выложенный снимок умилил и восхитил одновременно.
- Такая малышка еще! - прокомментировала sasha_amalfi.
- Вы создаете впечатление очень милого и хорошего человека. На вас приятно смотреть. Поэтому я очень рада, что у этой маленькой девочки все получилось, - призналась ir.makss.
- Конечно, безумно прекрасна даже в столь юном возрасте, - считает mselizabethbryanina.
Подписчики обратили внимание, что на старой фотографии у Водяновой книга про кинозвезду 20 века Роми Шнайдер, и тут же сравнили артистку с моделью.
- Вы выглядите как Роми Шнайдер на этом снимке, - отметила redlipstick.13.
- Здесь очень похожа на Роми, - согласилась karinatoo.
Напомним, что Алексей Васильев, который позиционирует себя как международный модельный скаут (в народе его называют охотником за прекрасными лицами), заприметил Наталью Водянову на обычном кастинге в одном из модельных агентств Нижнего Новгорода в 90-х годах. Именно он отправил девушку во Францию на конкурс в модельное агентство, после чего началась звездная карьера нижегородки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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