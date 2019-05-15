2019-05-15T15:09:40+03:00
Звезды

«У маленькой девочки все получилось!»: Наталья Водянова показала, как выглядела до карьеры супермодели

Поклонники нашли некоторое сходство с актрисой Роми Шнайдер [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Поклонники нашли некоторое сходство с актрисой Роми Шнайдер.Поклонники нашли некоторое сходство с актрисой Роми Шнайдер.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Знаменитая модель Наталья Водянова погрузилась в ностальгию, выложив в Инстаграме фото, на котором ей 17 лет.

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Наталья Водянова показала, как выглядела в юности
4994 отметок «Нравится»73 комментариевInstagram

- Это фото сделал открывший меня Алексей Васильев, как раз когда я ждала визу для поездки в Париж, - сообщила нижегородка. - Кто бы мог подумать, что у этого пухлого ребенка есть хоть один шанс в индустрии?!

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На этом снимке "Нижегородской Золушке" 17 лет
296 отметок «Нравится»7 комментариевInstagram

Поклонников выложенный снимок умилил и восхитил одновременно.

- Такая малышка еще! - прокомментировала sasha_amalfi.

- Вы создаете впечатление очень милого и хорошего человека. На вас приятно смотреть. Поэтому я очень рада, что у этой маленькой девочки все получилось, - призналась ir.makss.

- Конечно, безумно прекрасна даже в столь юном возрасте, - считает mselizabethbryanina.

alexiyvasilyevalexiyvasilyev
Алексей Васильев первым разглядел в юной Наталье будущую супермодель
384 отметок «Нравится»11 комментариевInstagram

Подписчики обратили внимание, что на старой фотографии у Водяновой книга про кинозвезду 20 века Роми Шнайдер, и тут же сравнили артистку с моделью.

- Вы выглядите как Роми Шнайдер на этом снимке, - отметила redlipstick.13.

- Здесь очень похожа на Роми, - согласилась karinatoo.

alexiyvasilyevalexiyvasilyev
Васильев называет себя модельным скаутом
301 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Напомним, что Алексей Васильев, который позиционирует себя как международный модельный скаут (в народе его называют охотником за прекрасными лицами), заприметил Наталью Водянову на обычном кастинге в одном из модельных агентств Нижнего Новгорода в 90-х годах. Именно он отправил девушку во Францию на конкурс в модельное агентство, после чего началась звездная карьера нижегородки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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