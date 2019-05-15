«У маленькой девочки все получилось!»: Наталья Водянова показала, как выглядела до карьеры супермодели

Знаменитая модель Наталья Водянова погрузилась в ностальгию, выложив в Инстаграме фото, на котором ей 17 лет.

natasupernova Наталья Водянова показала, как выглядела в юности

- Это фото сделал открывший меня Алексей Васильев, как раз когда я ждала визу для поездки в Париж, - сообщила нижегородка. - Кто бы мог подумать, что у этого пухлого ребенка есть хоть один шанс в индустрии?!

alexiyvasilyev На этом снимке "Нижегородской Золушке" 17 лет

Поклонников выложенный снимок умилил и восхитил одновременно.

- Такая малышка еще! - прокомментировала sasha_amalfi.

- Вы создаете впечатление очень милого и хорошего человека. На вас приятно смотреть. Поэтому я очень рада, что у этой маленькой девочки все получилось, - призналась ir.makss.

- Конечно, безумно прекрасна даже в столь юном возрасте, - считает mselizabethbryanina.

alexiyvasilyev Алексей Васильев первым разглядел в юной Наталье будущую супермодель

Подписчики обратили внимание, что на старой фотографии у Водяновой книга про кинозвезду 20 века Роми Шнайдер, и тут же сравнили артистку с моделью.

- Вы выглядите как Роми Шнайдер на этом снимке, - отметила redlipstick.13.

- Здесь очень похожа на Роми, - согласилась karinatoo.

alexiyvasilyev Васильев называет себя модельным скаутом

Напомним, что Алексей Васильев, который позиционирует себя как международный модельный скаут (в народе его называют охотником за прекрасными лицами), заприметил Наталью Водянову на обычном кастинге в одном из модельных агентств Нижнего Новгорода в 90-х годах. Именно он отправил девушку во Францию на конкурс в модельное агентство, после чего началась звездная карьера нижегородки.