Четыре женщины отравились угарным газом при пожаре в Нижнем Новгороде

Страшный пожар произошел на шестом этаже жилой высотки на улице Октябрьской революции Нижнего Новгорода 14 мая. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, о возгорании стало известно в 19.37. Спустя четыре минуты на месте происшествия были первые пожарно-спасательные подразделения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/708778" frameborder="0"></iframe> Страшный пожар на улице Октябрьской Революции в Нижнем Новгороде.

В результате пожара, площадь которого составила 65 квадратных метров, пострадали четыре человека. Угарным газом отравились 59-летняя, 85-летняя, 67-летняя и 31-летняя женщины. Первая была госпитализирована в больницу № 33, остальные же от госпитализации отказались.

Фото: Рената БурковаФото: СОЦСЕТИ

В МЧС уточнили, что личный состав пожарно-спасательных подразделений спасли 22 человека, в том числе восемь детей. Вдобавок ко всему 45 жильцов были эвакуированы.

Фото: Рената БурковаФото: СОЦСЕТИ

Считается, что причиной сильного возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Вместе с тем, по словам очевидцев, там проживают не самые благонадежные граждане.

- Жители подъезда говорят, что в этой квартире жили асоциальные личности, - написала Рената Буркова в соцсетях.

- Жалко соседей, которые пострадали, - добавила Валентина Зюляева.

- Пожар страшный был. Очень жалко людей. Залить почти весь стояк должны. А в квартирах над пожаром дым со всеми вытекающими, - написала Ольга Кибаршина.

Фото: Ольга КорняФото: СОЦСЕТИ

Другую нижегородку возмутило поведение зевак, наблюдавших за валящими из окон многоэтажки дымом и пламенем. На выложенной ею фотографии видно огромное скопление автомобилистов, остановившихся посмотреть на происшествие.

- Это не пробка на фото. Это люди, которые встали в три ряда, снимали и смотрели, - пояснила Ольга Корня.