2019-05-21T16:21:43+03:00
Общество

День города в Дзержинске 25 мая 2019 года: программа мероприятий, площадки и артисты

«Комсомольская правда» публикует подробную информацию о праздновании 89-летия города химиков
Валерия ГРОМОВА
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Программа празднования 89-летия города химиковПрограмма празднования 89-летия города химиковФото: "КП" Архив
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В субботу 25 мая 2019 года в Дзержинске будут праздновать День города - городу химиков исполняется 89 лет. «Комсомольская правда» публикует подробную программу мероприятий.

Гостей ждут многочисленные выступления артистов. Так, поздравить дзержинцев приедут музыкальная группа «Пицца» и исполнитель Natan. В течение дня местные жители бесплатно смогут посетить Дзержинский краеведческий музей, молодежный фестиваль «Мечтай! Действуй!», а также интересные мастер-классы, арт-пространства и спортивные мероприятия.

Например, на площадке для воркаута пройдут показательные выступления, можно будет сдать нормы ГТО и поиграть в настольный теннис, футбол, шахматы, а также показать свою силу в соревновании по армрестлингу. Для маленьких детей 25 мая тоже будут проводиться мероприятия: конкурсы на знание ПДД, игры с песком, а также тематические мастер-классы.

Программа стартует в 10 часов утра и продлится до 22.00. В завершении дня гостей праздника ожидает салют. В этом году для празднования Дня города будут организованы три площадки: на площади Дзержинского (стадион «Химик»), на Окской набережной (площадка за ФОК «Ока»), и в парке «Радуга» (за Дворцом детского творчества).

Фото: администрация Дзержинска

Фото: администрация Дзержинска

Фото: администрация Дзержинска

Фото: администрация Дзержинска

Фото: администрация Дзержинска

Фото: администрация Дзержинска

ИСТОЧНИК KP.RU

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