«Ночь музеев-2019» в Нижегородской области: программа, время и площадки проведения

18 мая 2019 года в Нижегородской области пройдет международная акция «Ночь музеев», в которой примут участие более 70 учреждений культуры. «Комсомольская правда» публикует подробную программу мероприятий.

Нижегородцы смогут посетить интересные мастер-классы, спектакли, экскурсии, квесты и игры. «Ночь музеев» стартует в 18:00 во всех городах и районах Нижегородской области.

Например, на фасаде здания театра драмы в Нижнем Новгороде можно будет увидеть световое шоу под музыку в исполнении скрипачки Ани Ли, а художественный музей проведет экскурсию по картине Маковского «Воззвание Минина» с фонарем.

В районах тоже пройдут многочисленные мероприятия. Так, «Воскресенский районный Народный краеведческий музей» организует квест «Музейный следопыт», Княгининский районный краеведческий народный музей проведет мастер-класс по изготовлению театральной маски, в Сарове в Центральной городской библиотеке имени Маяковского состоится концерт рок-музыканта Дмитрия Юркова, а в городском музее откроют ретро-кинозал, где покажут диафильмы 70-х годов прошлого века.

Полное расписание всех мероприятий можно посмотреть здесь.

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