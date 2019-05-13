Скандал в общественном транспорте: Нижегородка отказалась уступить место пожилому пассажиру

Нешуточный скандал разгорелся в общественном транспорте Нижнего Новгорода. Конфликт произошел из-за того, что пассажирка не захотела уступать место пожилому человеку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/708492" frameborder="0"></iframe> Нижегородка отказалась уступить место пожилому пассажиру.

- Ехала в автобусе с работы просто никакая, в том плане, что устала. Залезли пенсионеры и говорят: «Вставай!» Почему я должна вставать, если у меня есть свои причины? - поинтересовалась женщина, пожелавшая остаться анонимом. - Я заплатила деньги и имею полное право занимать сидячее место. Пусть кто-то сочтет меня бессовестной. А вот у них есть совесть? На видео видно, как два пенсионера выгоняли меня с сидячего места через драку.

На ролике, размещенном в паблике «Нижний Новгород [без цензуры]», показано, как пожилой мужчина, которого снимают на камеру мобильного телефона, пытается оставить съемку и изо всех сил машет руками.

- Уберите, девушка, - попросил пассажир.

- Ну-ка сел! Я сейчас вас всех сниму, и будете по телевизору лицезреть, - пригрозила та.

В этот момент кто-то выкрикнул, что снимающей надо попросту дать пинка. В общем, закончилось все рукоприкладством, однако о последствиях конфликта ничего неизвестно. Тем временем общественность принялась обсуждать произошедшее. Мнения подписчиков разделились.

- На снятие видео и перепалку, значит, силы были, а на постоять несколько остановок - нет. Посмотрим, что вы скажете в их возрасте, - написал Владимир Цодиков.

- Люди, вы о чем? Вы что обсуждаете? Они не должны были даже просить. ВЫ должны сами им предложить и встать! До чего Россию довели. Уже стариков обсуждают, - возмутился Давид Мирзоев.

- Пенсионеры никого за людей не считают. Лезут и в наглую сумки ставят на кресло, - высказался Константин Иванов.

- Таким пенсионерам хватает сил на злость и агрессию. Значит, постоять тоже хватит сил, - предположила Елена Краснокутская.

- Ну и опозорила себя. Где тебя воспитали, интересно, и кто? Когда я вижу пожилых, у меня ассоциации с бабушкой, дедушкой, мамой, папой… Как бы ни было плохо, я уступаю, хотя у меня перелом позвоночника и мне тяжело стоять. Позорище! - заявила Ксения Харитонова.