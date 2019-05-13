2019-05-13T13:07:21+03:00
Общество

«Чья-то душа вознеслась»: Необычное облако повисло над Нижним Новгородом

В соцсетях обсуждают, на что оно похоже [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Фото: https://vk.com/typical_nnФото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
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Нижегородец Вадим Ильин поделился фотографиями, на которых изображено необычное облако.

- Когда у природы творческое настроение. Я большую птицу вижу, а вы? - поинтересовался мужчина у подписчиков паблика «Типичный Нижний».

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Общественность незамедлительно стала комментировать опубликованные картинки. Кто-то согласился с автором, считая, что облако напоминает птицу, кто-то по-настоящему подключил фантазию.

- Чья-то душа вознеслась, - предположила Ирина Донскова.

- Это ангел смерти ищет свою жертву, - добавила Нина Кондратьева.

- Класс! Как вариант, бабочка еще, - отметил Илья Зайцев.

- Я вижу голову единорога, - призналась Екатерина Соболева.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» не раз рассказывала о причудливых облаках, то и дело появляющихся над Нижним Новгородом. К примеру, прошлой весной жители поделились снимками вымеобразных облаков. Удивительные «шары» не на шутку перепугали горожан. Тем более, как выяснилось, такие облака зачастую появляются в тропических широтах. Почему они возникли в Нижегородской области, неизвестно до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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