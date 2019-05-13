«Чья-то душа вознеслась»: Необычное облако повисло над Нижним Новгородом
Нижегородец Вадим Ильин поделился фотографиями, на которых изображено необычное облако.
- Когда у природы творческое настроение. Я большую птицу вижу, а вы? - поинтересовался мужчина у подписчиков паблика «Типичный Нижний».
Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
Общественность незамедлительно стала комментировать опубликованные картинки. Кто-то согласился с автором, считая, что облако напоминает птицу, кто-то по-настоящему подключил фантазию.
- Чья-то душа вознеслась, - предположила Ирина Донскова.
- Это ангел смерти ищет свою жертву, - добавила Нина Кондратьева.
- Класс! Как вариант, бабочка еще, - отметил Илья Зайцев.
- Я вижу голову единорога, - призналась Екатерина Соболева.
Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
«Комсомольская правда - Нижний Новгород» не раз рассказывала о причудливых облаках, то и дело появляющихся над Нижним Новгородом. К примеру, прошлой весной жители поделились снимками вымеобразных облаков. Удивительные «шары» не на шутку перепугали горожан. Тем более, как выяснилось, такие облака зачастую появляются в тропических широтах. Почему они возникли в Нижегородской области, неизвестно до сих пор.
ИСТОЧНИК KP.RU