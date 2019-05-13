2019-05-13T12:14:42+03:00
Общество

Нижегородская «училка» придралась к Эвелине Бледанс

Блогер Татьяна Гартман не перестает бороться с безграмотностью на российском телевидении [видео]
Анна МИГАЛОВА
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Блогер Татьяна Гартман не перестает бороться с безграмотностью на российском телевидении.Блогер Татьяна Гартман не перестает бороться с безграмотностью на российском телевидении.Фото: скрин с видео
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Блогер Татьяна Гартман в новом выпуске своего шоу на YouTube-канале «Училка vs ТВ» взялась за две похожих буквы русского алфавита - «е» и «ё». Именно с ними, по словам «училки», у телеведущих и других медийных личностей нередко возникают проблемы.

"Училка vs ТВ": чем "е" отличается от "ё"?.Татьяна Гартман продолжает борьбу с безграмотностью на отечественном ТВ.

- В Киеве на стадионе «Олимпийский» прошли дебаты двух кандидатов в президенты Украины - шоумена Владимира Зелёнского и действующего президента Петра Порошенко… В ответ на это Порошенко напомнил Зелёнскому эпизод… Зеленский заявил, что приведенная цитата была вырвана из контекста, - заявил некий блогер.

Какая же на самом деле фамилия у уже выбранного президента Украины? Конечно, Зеленский, без «ё». Вероятно, автор сюжета решил, что фамилия произошла от слова «зелёный», а потом вспомнил про «зелень» и передумал.

- Надо быть внимательнее! Вряд ли кому-то понравится, что его фамилию исковеркали. Думаю, ни один Медведев не согласится стать Медведёвым, а Пугачёв - Пугачевым, - предположила «училка».

Депутату Госдумы РФ Тамаре Плетневой оказалась не по зубам другая фамилия.

- Когда вспоминаю картину Пукирёва или Пукирева… Как правильно поставить ударение? - поинтересовалась депутат у ведущего программы «Познер» на Первом канале.

Блогер Татьяна Гартман напомнила, что Василий Пукирев (без «ё») - живописец второй половины 19 века. А самая известная его картина - «Неравный брак».

Часто трудности возникают с названием самого известного киевского монастыря.

- О том, что националисты угрожают захватить Киево-Печёрскую лавру… - выдал ведущий ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин.

Но правильно говорить «Киево-Печерская лавра», без употребления буквы «ё». «Училка» напомнила, что в церковно-славянском нет буквы «ё», поэтому все названия объектов, связанных с православием, произносятся с «е», как и словам в молитвах и священных писаниях.

Однако коварные «е» и «ё» вызывают затруднения не только в именах собственных. Это на своем примере показала актриса Эвелина Бледанс в программе «Один в один» на России-1.

- От меня нужен был не совет, а какая-то материнская опёка, - сказала артистка.

Блогер Татьяна Гартман настаивает, что в слове «опека» никакой буквы «ё», равно как и в однокоренных словах «опекун», «опекунство».

Тогда как в устойчивом выражении «не ровён час» без «ё» не обойтись! Хотя некоторые с этим не согласны.

- Добрый вечер! Это программа «Не ровен час» с Игорем Виттелем, - заявил радиоведущий.

- Допускаю, что Игорь перефразировал выражение, чтобы вложить в него иной смысл, но советую говорить и писать правильно: «Не ровён час», - подчеркнула «училка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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