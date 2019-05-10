2019-05-10T21:32:54+03:00
Звезды

«Воплощение самой женщины»: Наталья Водянова поделилась снимком без макияжа

Поклонники по достоинству оценили естественный образ Натальи Водяновой
Василий КРОТОВ
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Наталья Водянова поделилась снимком без макияжа.Наталья Водянова поделилась снимком без макияжа.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Всемирно известная супермодель Наталья Водянова, находясь в Нью-Йорке, поделилась очаровательным снимком в естественном образе – без макияжа и вечернего платья.

- Когда вот так сидишь и думаешь, а я выключила свет в прихожей или нет, - прокомментировала сама Наталья Водянова необычный снимок.

Этот пост буквально за считанные часы набрал десятки тысяч лайков. Причем все поклонники отмечали удивительное очарование естественного образа супермодели.

natasupernovanatasupernova
Waiting for the weekend like #friyay #dior30montaigne Когда вот так сидишь и думаешь, а я выключила свет в прихожей или нет.
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- Каждый раз, когда смотрю на вас, думаю о том, что красивее естественности ничего нет, - ks_boris. - Ни искусственных губ, скул, щёк, ни нарощенных волос, ресниц, ни перманентов, ни татуажных бровей - красота в естественности! Для меня вы - образец женственности, нежности и мягкости! Воплощение самой женщины! Вы прекрасны!

- Русская красавица! Вы - эталон женственности, доброты, открытости и искренности, -irina.masalova. - Я вами не перестаю любоваться, ведь сейчас во время «искусственности» во всем вы остаетесь настоящей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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