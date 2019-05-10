«Воплощение самой женщины»: Наталья Водянова поделилась снимком без макияжа
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова, находясь в Нью-Йорке, поделилась очаровательным снимком в естественном образе – без макияжа и вечернего платья.
- Когда вот так сидишь и думаешь, а я выключила свет в прихожей или нет, - прокомментировала сама Наталья Водянова необычный снимок.
Этот пост буквально за считанные часы набрал десятки тысяч лайков. Причем все поклонники отмечали удивительное очарование естественного образа супермодели.
- Каждый раз, когда смотрю на вас, думаю о том, что красивее естественности ничего нет, - ks_boris. - Ни искусственных губ, скул, щёк, ни нарощенных волос, ресниц, ни перманентов, ни татуажных бровей - красота в естественности! Для меня вы - образец женственности, нежности и мягкости! Воплощение самой женщины! Вы прекрасны!
- Русская красавица! Вы - эталон женственности, доброты, открытости и искренности, -irina.masalova. - Я вами не перестаю любоваться, ведь сейчас во время «искусственности» во всем вы остаетесь настоящей.
ИСТОЧНИК KP.RU